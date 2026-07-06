Nicolás Occhiato aseguró que enfrenta un caso judicial tras el episodio de Flor Peña al aire.

Luego del escándalo que se vivió en Luzu TV, cuando Florencia Peña anunció al aire la fake news sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, se desató una disputa sin fin entre el conductor y la actriz, que incluso llegó a instancias judiciales. En ese contexto, Nicolás Occhiato decidió hablar sobre la supuesta demanda que enfrentaría.

Durante un móvil en vivo con Puro Show (El Trece), Nicolás Occhiato reveló que su regreso a Buenos Aires, tras el viaje que realizó junto al equipo por Europa para seguir el Mundial, siempre estuvo previsto para después de los dieciseisavos de final de la Selección Argentina. Además, desmintió los rumores sobre una supuesta desvinculación de los sponsors tras el episodio protagonizado por Flor Peña.

Sin embargo, cuando le preguntaron por el conflicto con Florencia Peña, el fundador del canal aseguró: “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”. Además, afirmó que no volvió a tener diálogo con la actriz.

La declaración de Fernando Burlando

Luego de la polémica entre ambas figuras públicas, el abogado de Florencia Peña, Fernando Burlando, afirmó: “Es un tema que está analizando Flor. Hay un contrato que había iniciado en marzo y terminaba en diciembre, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió”.

Luego agregó: “Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada y entiende lo que es el dolor ajeno. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar y eso fue lo mejor que pudo haber hecho”.

Finalmente señaló: “Más allá del despido o no, había un contrato que se resuelve de común acuerdo o no, pero dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando en determinadas condiciones. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes”.

