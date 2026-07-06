FIFA rechaza apelación de Bélgica sobre elegibilidad de delantero EEUU Balogun para partido del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

La FIFA desestimó como "inadmisible" la impugnación presentada por Bélgica sobre la elegibilidad del ‌delantero estadounidense Folarin ‌Balogun para el partido de octavos de final del Mundial del lunes, lo que obligó a la selección europea a dirigirse a la Federación de Estados Unidos para impugnar su inclusión.

La FIFA suspendió la sanción por tarjeta roja impuesta a ​Balogun y le ⁠autorizó a jugar el partido de octavos ‌después de que Donald Trump instara personalmente ⁠al presidente de la FIFA, ⁠Gianni Infantino, a revisar el caso.

Infantino negó haber intervenido en la decisión final.

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"La Comisión de Apelación de ⁠la FIFA ha declarado inadmisible una solicitud ​presentada por la Real Federación ‌Belga de Fútbol (RBFA)", dijo la ‌entidad en un comunicado. "La solicitud se consideró inadmisible ⁠por el hecho de que la RBFA no es parte en el procedimiento y, como tal, carece de legitimación para recurrir la decisión".

La ​RBFA afirmó ‌que aún no había recibido ninguna decisión ni explicación por parte de la FIFA respecto a la elegibilidad de Balogun y que no tenía más remedio que impugnar ⁠su elegibilidad.

La Comisión de Apelación está presidida por el estadounidense Neil Eggleston, pero la FIFA dijo que él no participó en la decisión.

No obstante, la RBFA señaló que ha informado a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que impugna la elegibilidad de ‌Balogun, en caso de que el jugador figure en la hoja de partido del árbitro antes del inicio del encuentro. "Esto deja abiertas todas las acciones futuras".

"Hasta la fecha, la RBFA aún no ha recibido ‌ningún fundamento de esta decisión, ni tampoco la información que ha estado solicitando desde el inicio de este ‌procedimiento", sostuvo.

Bélgica ⁠había solicitado una copia de la decisión y de la exposición de motivos ​en la que se declara a Balogun elegible, así como el informe del árbitro.

Con información de Reuters