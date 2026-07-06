Efecto Balogun: la Selección de Francia apela ante FIFA para que le retiren la amarilla a una figura en el Mundial 2026

Francia apela ante la FIFA por una figura tras el caso Balogun.

La Selección de Francia se hace eco del caso de Folarin Balogun en pleno Mundial 2026, por lo que apeló ante la FIFA para que le retiren la amonestación a una de sus tantas figuras en ataque. El combinado dirigido por Didier Deschamps sufrió para dejar en el camino a Paraguay en los octavos de final, partido en el que recibió la tarjeta amarilla Michael Olise.

El mediapunta de Bayern Munich, de 24 años y nacido en Inglaterra, fue sancionado en el choque con el elenco de Gustavo Alfaro. Sin embargo, disconformes con esta pena, desde la FFF (Federación Francesa de Fútbol) protestaron porque pretenden que le retiren dicha amarilla al crack que suele acompañar a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola en una ofensiva gala de lujo.

Olise fue amonestado en Francia vs. Paraguay en el Mundial 2026.

Francia le reclama a la FIFA que le quite la amarilla a Olise en el Mundial 2026

Si bien el astro del Bayern no llegó al límite de las amonestaciones, ya que acumula una sola y podrá estar en los cuartos de final ante Marruecos, la solicitud de "Les Bleus" es por precaución a futuro. Es que si Olise vuelve a ser amonestado frente al elenco africano se perderá la hipotética semifinal si el equipo gana. La misma podría ser contra España, Portugal, Bélgica o Estados Unidos.

El reglamento de la Copa del Mundo señala que las amarillas recién se "limpiarán" a partir de las semis, por lo que si el límite de dos por futbolista fue quebrado antes de dicha instancia, el "castigo" deportivo de una fecha permanecerá. Los galos no quieren perder en una supuesta semifinal a uno de sus futbolistas más destacados, considerado uno de los mejores del planeta en su posición en la actualidad.

Por qué Balogun no cumplirá fecha de suspensión y podrá jugar para Estados Unidos vs. Bélgica

La medida se apoya en el artículo 27 del mismo reglamento y funciona, en los hechos, como una condena en suspenso. El delantero podrá jugar normalmente el partido de octavos de final frente al equipo dirigido por Rudi García. Solo si durante los próximos doce meses vuelve a cometer una infracción de características similares, esa suspensión de un encuentro se hará efectiva, además de cualquier otra sanción que pudiera corresponder por la nueva falta.

La acción que originó la controversia ocurrió durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina, cuando Balogun fue expulsado con roja directa por el árbitro brasileño Raphael Claus tras una infracción sobre el defensor Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento específico del Mundial, ese tipo de expulsiones lleva aparejada automáticamente una fecha de suspensión.

Por eso la decisión del Comité Disciplinario llamó la atención, ya que la sanción no fue anulada ni revocada. Tampoco prosperó una apelación, porque el propio reglamento no la contempla. Lo que hizo la FIFA fue mantener la suspensión, pero diferir su cumplimiento bajo un régimen de prueba previsto por el Código Disciplinario.

Así, Estados Unidos recupera a uno de sus principales delanteros para un partido decisivo y, al mismo tiempo, la FIFA deja un precedente poco habitual en una Copa del Mundo: un futbolista expulsado con roja directa, sancionado con una fecha de suspensión, pero autorizado a jugar porque la ejecución de la pena quedó en suspenso.