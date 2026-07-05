Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Leclerc obtuvo su primer triunfo del año.

La victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona ya había dado un aviso de que Ferrari estaba evolucionando de buena manera en la Fórmula 1, aunque Mercedes volvió a imponerse en Austria de la mano de George Russell. De hecho, la escudería alemana había comenzado bien el fin de semana en el Circuito de Silverstone con el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en la sprint, pero los tifosi seguían fuertes en el viejo aeródromo.

Tal es así que la dupla de Ferrari tomó por sorpresa al piloto italiano este domingo en la largada del Gran Premio de Gran Bretaña, puesto que lo superaron cuando se apagaron las luces de los semáforos, con Charles Leclerc poniéndose a la cabeza. De hecho, el monegasco cumplió una carrera sin errores este domingo, a tal punto de que terminó quedándose con la victoria y volviendo a lo alto del podio después de su último triunfo en el GP de Estados Unidos 2024.

Por su parte, Hamilton no tuvo una carrera tan limpia, con una falsa partida que le costó una sanción de cinco segundos, aunque eso no le impidió cruzar la línea de meta en el tercer lugar detrás de George Russell. Justamente el caso de Mercedes es uno de los varios que muestran dualidades este fin de semana, ya que solamente sumó con uno de sus pilotos debido a los problemas que tuvo Antonelli, quien cayó al noveno lugar y quedó fuera de los puntos por una penalización por límites de pista.

Red Bull y McLaren tampoco pudieron sumar con sus dos pilotos. Max Verstappen se despistó a tres vueltas de final cuando marchaba tercero y se vio forzado a abandonar, mientras que Oscar Piastri tuvo problemas desde el inicio y, aunque se recuperó, finalizó decimoprimero. Quitando eso, los equipos austriaco y británico sumaron de la mano de Lando Norris e Isack Hadjar, quienes terminaron cuarto y quinto, respectivamente.

Los que sí celebraron por duplicado fueron Racing Bulls y Alpine. La filial de Red Bull firmó un sexto y séptimo puesto de Liam Lawson y Arvid Lindblad, ambos por delante de Gabriel Bortoleto, el único que sumó para Audi. Detrás del brasileño quedaron Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes fueron favorecidos por la sanción que recibió Antonelli. En el otro extremo, las escuderías que se clavaron en cero este domingo fueron Haas, Williams, Cadillac y Aston Martin.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Gran Bretaña 2026

Mercedes: 333 puntos. Ferrari: 255. McLaren: 179. Red Bull: 128. Alpine: 60. Racing Bulls: 59. Haas: 21. Williams: 11. Audi: 6. Aston Martin: 1. Cadillac: 0.

Ferrari suma dos victorias en la temporada.

Horarios del GP de Bélgica 2026 de F1

Tras el GP de Gran Bretaña, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde se disputará el Gran Premio de Bélgica entre el 17 y 19 de julio por la décima fecha. A continuación, los días y horarios: