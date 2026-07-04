Vingegaard se queda con el maillot amarillo al arrancar el Tour de Francia con una contrarreloj por equipos

Tour de Francia

Jonas Vingegaard se adelantó en su lucha por el tercer título del Tour de Francia, ya que el ciclista del ‌equipo Visma-Lease a Bike registró ‌el mejor tiempo en la primera etapa —una contrarreloj por equipos de 19,6 km celebrada el sábado en Barcelona—.

Vingegaard, subcampeón del año pasado y ganador de la carrera en 2022 y 2023, terminó 12 segundos por delante de su rival esloveno Tadej Pogacar, que ha ganado el Tour de Francia en cuatro ocasiones, incluidas las dos últimas ediciones.

El danés ​Vingegaard, de 29 años, ⁠fue guiado con maestría por sus compañeros de equipo hasta la ‌última cuesta y los condujo hasta la línea de ⁠meta para hacerse con el maillot amarillo ⁠por primera vez en tres años.

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Pogacar fue el tercero más rápido de la jornada, mientras que el italiano Filippo Ganna terminó segundo tras tomar ⁠el relevo en el ataque final del Netcompany-Ineos cuando su ​compañero Kevin Vauquelin sufrió un pinchazo lento.

"Diría que ‌es un comienzo perfecto. Obviamente, aún ‌queda un largo recorrido, pero es un comienzo perfecto", afirmó Vingegaard, ⁠que también ganó la Vuelta a España el año pasado y el Giro de Italia en mayo.

"(Mis compañeros de equipo) simplemente me han llevado en volandas hasta la meta. Y conseguir la victoria de ​etapa para nosotros ‌y el maillot amarillo, también para mí personalmente, después de unos años sin él, unos años difíciles, es bonito para mí volver a vivirlo".

Con las salidas de los equipos en intervalos de cinco minutos, Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) fue el ⁠primero en cruzar la línea de meta. Jordan Jegat (Total Energies) mejoró el tiempo de referencia poco después, terminando 10 segundos más rápido.

El campeón de Francia de ruta, Romain Gregoire (Groupama-FDJ United), fue el siguiente en superar el umbral, subiendo a toda velocidad la última cuesta para cruzar la línea de meta en 22 minutos y 28 segundos.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) llegó dos ‌segundos más rápido que Gregoire en un final en solitario, pero pronto fue superado por el Netcompany-Ineos, ya que Ganna se precipitó hacia la meta en 21 minutos y 55 segundos.

Juan Ayuso intentó situar al Lidl-Trek en cabeza, desplomándose tras cruzar la línea de meta, pero solo pudo hacerse ‌con el cuarto puesto, a 16 segundos del líder.

El prodigio francés Paul Seixas, que debutaba en el Tour de Francia con 19 años, terminó en décima ‌posición, a 39 ⁠segundos de Vingegaard.

"Esperábamos ver diferencias de tiempo como estas; creo que hoy hemos hecho una buena actuación", afirmó Seixas.

La ​carrera continúa el domingo en España con una etapa montañosa de 169 kilómetros entre Tarragona y Barcelona.

Con información de Reuters