Autoridades francesas señalan que podrían cancelar etapas del Tour de Francia en caso de calor extremo

Tour de Francia - Presentación 2026

​Las autoridades regionales podrán cancelar etapas del Tour de Francia si se emite ‌una alerta roja ‌por ola de calor, según un documento del Ministerio del Interior francés al que ha tenido acceso Reuters el viernes, mientras la carrera se prepara para unas temperaturas que podrían alcanzar niveles extremos.

"En circunstancias excepcionales, y ​tras consultar ⁠con el organizador y todas las partes ‌implicadas, se podrá decidir la cancelación ⁠de una etapa si ⁠las condiciones sanitarias u operativas ya no permiten garantizar simultáneamente la seguridad de los espectadores y ⁠del personal, así como la prestación ​continuada de servicios de emergencia ‌al público", reza el ‌documento dirigido a los prefectos regionales.

En declaraciones ⁠previas a la salida del Tour en Barcelona el sábado, el director de la carrera, Christian Prudhomme, se mostró convencido de ​que ‌el evento podría hacer frente a condiciones meteorológicas extremas.

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"Estamos preparados para adaptarnos en cualquier lugar, en cualquier momento y en todo momento", declaró Prudhomme a los ⁠periodistas el viernes.

"Desde hace varios años contamos con un protocolo contra el calor que tiene en cuenta no solo la temperatura, sino también la humedad, el viento y la velocidad, teniendo en cuenta que los ciclistas son deportistas ‌de alto nivel, muy acostumbrados a las altas temperaturas", añadió.

En Carcasona, donde tendrá lugar la primera salida francesa del Tour de este año en la cuarta etapa del martes, las temperaturas ‌podrían alcanzar los 39 grados centígrados, según las previsiones.

Una ola de calor registrada en Francia en ‌junio provocó ⁠2.025 muertes adicionales, según declaró este viernes la ministra de Sanidad ​francesa, Stéphanie Rist.

Con información de Reuters