El Banco Provincia confirmó la nueva grilla de beneficios de Cuenta DNI para el mes de julio, con fuertes aumentos en los topes de reintegro de los rubros más utilizados y promociones exclusivas diseñadas para amortiguar el bolsillo durante las vacaciones de invierno. En esta oportunidad, el receso invernal —que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires se extenderá del 20 al 31 de julio— contará con un esquema de ahorro reforzado.

La billetera digital de la banca pública bonaerense, que ya supera los 10 millones de usuarios activos, no solo mantendrá sus habituales descuentos en comercios de cercanía, ferias y universidades, sino que sumará por primera vez un beneficio vinculado al rubro movilidad y promociones especiales en eventos culturales de gran convocatoria, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

La principal modificación de la agenda de julio impacta de lleno en las salidas y el consumo familiar. El Banco Provincia decidió renovar la promoción de gastronomía, ampliando tanto sus días de vigencia como sus límites de devolución.

Restaurantes y locales gastronómicos: El descuento del 25% dejará de ser exclusivo de los fines de semana y estará disponible todos los días de la semana . Además, el tope de reintegro escaló a $10.000 semanales , el cual se alcanza realizando consumos por un total de $40.000.

YPF Full: Se aplicará el mismo esquema del 25% de ahorro, pero en este caso operará los días sábados y domingos. El nuevo límite será de $10.000 por fin de semana (con compras de $40.000). Cabe aclarar que este beneficio excluye la compra de combustibles.

Uno por uno, todos los beneficios de Cuenta DNI en julio de 2026.

Uno por uno, todos los beneficios de Cuenta DNI en julio

Para organizar las compras del mes y exprimir al máximo la aplicación, a continuación se detalla el mapa completo de los descuentos vigentes durante todo julio de 2026:

Comercios de cercanía (almacenes, carnicerías, almacenes y verdulerías): 20% de descuento de lunes a viernes. El tope semanal es de $6.000 y se alcanza con un consumo de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes. El tope semanal es de y se alcanza con un consumo de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tiene un tope de $6.000 semanales por persona, alcanzable con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tiene un tope de por persona, alcanzable con compras de $15.000. Universidades, clubes, entidades educativas y eventos: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana (para compras de $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Cuenta con un tope unificado de $18.000 por mes , el cual se aprovecha al máximo con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días. Cuenta con un tope unificado de , el cual se aprovecha al máximo con consumos de $45.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días en empresas adheridas, con un tope mensual de $15.000 (para consumos de $50.000).

30% de descuento todos los días en empresas adheridas, con un tope mensual de (para consumos de $50.000). Librerías de texto: 10% de ahorro los días lunes y martes, sin límite de reintegro .

10% de ahorro los días lunes y martes, . Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de devolución.

Financiación sin interés: Quienes utilicen tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI para realizar pagos bajo la modalidad "sin contacto" (contactless), podrán financiar sus compras en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimenticio.