Cuenta DNI: los descuentos de junio y aumentos en los topes de reintegro

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, confirmó de forma oficial el esquema completo de descuentos y promociones que estará vigente durante todo el mes de junio de 2026. Con el objetivo de aliviar el impacto de los gastos cotidianos en los hogares bonaerenses, la entidad llega con importantes novedades en sus topes y el retorno de beneficios clave para la temporada invernal.

Quienes logren aprovechar de manera estratégica la totalidad de las promociones disponibles en la aplicación móvil podrán acceder a un importante ahorro mensual a través de la combinación de reintegros directos, descuentos en comercios y opciones de financiamiento en cuotas sin interés.

Ante la consolidación de las bajas temperaturas, una de las medidas más celebradas por los usuarios es el regreso del beneficio para la compra de garrafas. Esta promoción ofrecerá un 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de reintegro de $18.000 por persona al mes. Para alcanzar el beneficio máximo permitido, se estiman consumos de hasta $45.000.

Por otra parte, el descuento tradicional en comercios de cercanía (almacenes, verdulerías y locales de barrio) continuará operando de lunes a viernes con un reintegro del 20%. La novedad principal radica en que el tope semanal aumentó de $5.000 a $6.000, permitiendo un mayor margen de ahorro en las compras del día a día.

Rubro por rubro: la guía completa de beneficios para junio

El cronograma de descuentos para el sexto mes del año quedó conformado de la siguiente manera en la provincia de Buenos Aires:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con el nuevo tope de $6.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días de la semana, con un tope de $6.000 semanales.

Garrafas: 40% de ahorro todos los días, con un tope mensual de $18.000 por persona.

Gastronomía: 25% de descuento los días sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana.

Cuenta DNI incrementó el tope de reintegro semanal en comercios de cercanía.

Full YPF: 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos de la cadena durante los fines de semana.

Librerías de texto: 10% de descuento los días lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Marcas adheridas: 30% de descuento todos los días en empresas seleccionadas, con un tope mensual de $15.000.

Financiación extra: A este abanico de reintegros se suma la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI, un beneficio exclusivo para las compras presenciales bajo la modalidad de "pago sin contacto".

Además, las grandes cadenas de supermercados también mantendrán promociones específicas durante junio para apuntalar el consumo familiar:

Supermercados del interior bonaerense: Los establecimientos adheridos localizados en el interior de la provincia ofrecerán un 15% de descuento los martes y miércoles. En este caso, el tope de reintegro ascenderá hasta los $6.000 semanales y requerirá de una compra mínima de $30.000 para ser aplicado.

Otra de las propuestas que se mantiene vigente es el descuento adicional del 5% para jubilados en ciertos días y cadenas de supermercados. En estos casos, el tope de reintegro se ubica en $5.000 por persona.