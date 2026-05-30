Los descuentos de Cuenta DNI que llegan en junio 2026: cuáles son y cómo obtenerlos

Cuenta DNI sigue posicionándose como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en alimentos, salidas y compras esenciales. La billetera digital del Banco Provincia ya comenzó a anticipar parte de los beneficios que estarán disponibles durante junio de 2026.
El programa mantendrá descuentos clásicos en supermercados y gastronomía, pero también reforzará acuerdos con cadenas comerciales y locales adheridos.
Qué descuentos habrá con Cuenta DNI en supermercados durante junio 2026
Entre las promociones confirmadas para junio aparecen descuentos semanales en supermercados y mayoristas, con días específicos según cada cadena. Los beneficios podrán utilizarse con pagos mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.
Las promociones anunciadas son:
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes.
- Carrefour: 10% de ahorro los miércoles.
- Toledo: 15% de descuento los miércoles.
- Chango Más: 20% de ahorro los jueves.
Gastronomía y YPF Full: los beneficios de Cuenta DNI que seguirán los fines de semana
Banco Provincia también confirmó la continuidad de los descuentos para gastronomía durante sábados y domingos, una de las promociones más utilizadas por usuarios jóvenes y familias.
Los beneficios serán:
- 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos.
- 25% de ahorro en tiendas YPF Full.
En ambos casos, el tope de reintegro será de $8.000 semanales por persona. El beneficio podrá utilizarse durante todo junio y estará disponible exclusivamente para pagos realizados mediante Cuenta DNI.
Cuenta DNI: los comercios con 30% de descuento y beneficios acumulables
Otro de los anuncios destacados para junio es el mantenimiento del beneficio del 30% de descuento en comercios seleccionados. El reintegro tendrá un tope de $15.000 por comercio, por persona y por mes.
Entre las marcas adheridas aparecen:
- Helados Daniel.
- La Fonte D'Oro.
- Lucciano’s.
- Grido.
- LePark.
- Guolis Argentina.
Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026
- Hacer las compras de almacén y carnicería de lunes a viernes para aprovechar el 20% de descuento en comercios de cercanía.
- Organizar las compras grandes según el día del supermercado: martes para Nini, miércoles para Carrefour o Toledo y jueves para ChangoMás.
- Aprovechar las ferias y mercados bonaerenses para frutas, verduras y productos frescos con 40% de ahorro.
- Usar Cuenta DNI los fines de semana para salidas gastronómicas y locales YPF Full, donde el reintegro puede llegar a $8.000 por semana.
- Revisar los topes semanales y mensuales para no perder descuentos: muchas promos se aprovechan mejor si se dividen las compras.
- Combinar promociones acumulables en comercios adheridos para maximizar el reintegro.
- Priorizar pagos con QR o Clave DNI desde la app, porque algunos descuentos no aplican con otros medios de pago.
- Aprovechar el beneficio del 30% en marcas adheridas como heladerías o cafeterías para gastos recreativos.
- Si se usan tarjetas de crédito vinculadas, aprovechar las cuotas sin interés para compras no alimenticias.
- Controlar los reintegros desde la aplicación para planificar mejor las compras del mes.