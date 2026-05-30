Los descuentos de Cuenta DNI que llegan en junio 2026: cuáles son y cómo obtenerlos

Cuenta DNI.

Cuenta DNI sigue posicionándose como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en alimentos, salidas y compras esenciales. La billetera digital del Banco Provincia ya comenzó a anticipar parte de los beneficios que estarán disponibles durante junio de 2026.

El programa mantendrá descuentos clásicos en supermercados y gastronomía, pero también reforzará acuerdos con cadenas comerciales y locales adheridos.

Qué descuentos habrá con Cuenta DNI en supermercados durante junio 2026

Entre las promociones confirmadas para junio aparecen descuentos semanales en supermercados y mayoristas, con días específicos según cada cadena. Los beneficios podrán utilizarse con pagos mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Las promociones anunciadas son:

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes.

15% de descuento los martes. Carrefour: 10% de ahorro los miércoles.

10% de ahorro los miércoles. Toledo: 15% de descuento los miércoles.

15% de descuento los miércoles. Chango Más: 20% de ahorro los jueves.

Cuenta DNI.

Gastronomía y YPF Full: los beneficios de Cuenta DNI que seguirán los fines de semana

Banco Provincia también confirmó la continuidad de los descuentos para gastronomía durante sábados y domingos, una de las promociones más utilizadas por usuarios jóvenes y familias.

Los beneficios serán:

25% de descuento en locales gastronómicos adheridos.

25% de ahorro en tiendas YPF Full.

En ambos casos, el tope de reintegro será de $8.000 semanales por persona. El beneficio podrá utilizarse durante todo junio y estará disponible exclusivamente para pagos realizados mediante Cuenta DNI.

Cuenta DNI: los comercios con 30% de descuento y beneficios acumulables

Otro de los anuncios destacados para junio es el mantenimiento del beneficio del 30% de descuento en comercios seleccionados. El reintegro tendrá un tope de $15.000 por comercio, por persona y por mes.

Entre las marcas adheridas aparecen:

Helados Daniel.

La Fonte D'Oro.

Lucciano’s.

Grido.

LePark.

Guolis Argentina.

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026