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Los descuentos de Cuenta DNI que llegan en junio 2026: cuáles son y cómo obtenerlos

Banco Provincia confirmó nuevas promociones para quienes usan Cuenta DNI durante junio de 2026. Habrá descuentos en supermercados, cadenas gastronómicas y comercios adheridos con reintegros semanales y beneficios acumulables.

30 de mayo, 2026 | 05.00

Cuenta DNI sigue posicionándose como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en alimentos, salidas y compras esenciales. La billetera digital del Banco Provincia ya comenzó a anticipar parte de los beneficios que estarán disponibles durante junio de 2026.

El programa mantendrá descuentos clásicos en supermercados y gastronomía, pero también reforzará acuerdos con cadenas comerciales y locales adheridos

Qué descuentos habrá con Cuenta DNI en supermercados durante junio 2026

Entre las promociones confirmadas para junio aparecen descuentos semanales en supermercados y mayoristas, con días específicos según cada cadena. Los beneficios podrán utilizarse con pagos mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Las promociones anunciadas son:

  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes.
  • Carrefour: 10% de ahorro los miércoles.
  • Toledo: 15% de descuento los miércoles.
  • Chango Más: 20% de ahorro los jueves.

Cuenta DNI.

Gastronomía y YPF Full: los beneficios de Cuenta DNI que seguirán los fines de semana

Banco Provincia también confirmó la continuidad de los descuentos para gastronomía durante sábados y domingos, una de las promociones más utilizadas por usuarios jóvenes y familias.

Los beneficios serán:

  • 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos.
  • 25% de ahorro en tiendas YPF Full.

En ambos casos, el tope de reintegro será de $8.000 semanales por persona. El beneficio podrá utilizarse durante todo junio y estará disponible exclusivamente para pagos realizados mediante Cuenta DNI.

MÁS INFO

Cuenta DNI: los comercios con 30% de descuento y beneficios acumulables

Otro de los anuncios destacados para junio es el mantenimiento del beneficio del 30% de descuento en comercios seleccionados. El reintegro tendrá un tope de $15.000 por comercio, por persona y por mes.

Entre las marcas adheridas aparecen:

  • Helados Daniel.
  • La Fonte D'Oro.
  • Lucciano’s.
  • Grido.
  • LePark.
  • Guolis Argentina.

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

  • Hacer las compras de almacén y carnicería de lunes a viernes para aprovechar el 20% de descuento en comercios de cercanía.
  • Organizar las compras grandes según el día del supermercado: martes para Nini, miércoles para Carrefour o Toledo y jueves para ChangoMás.
  • Aprovechar las ferias y mercados bonaerenses para frutas, verduras y productos frescos con 40% de ahorro.
  • Usar Cuenta DNI los fines de semana para salidas gastronómicas y locales YPF Full, donde el reintegro puede llegar a $8.000 por semana.
  • Revisar los topes semanales y mensuales para no perder descuentos: muchas promos se aprovechan mejor si se dividen las compras.
  • Combinar promociones acumulables en comercios adheridos para maximizar el reintegro.
  • Priorizar pagos con QR o Clave DNI desde la app, porque algunos descuentos no aplican con otros medios de pago.
  • Aprovechar el beneficio del 30% en marcas adheridas como heladerías o cafeterías para gastos recreativos.
  • Si se usan tarjetas de crédito vinculadas, aprovechar las cuotas sin interés para compras no alimenticias.
  • Controlar los reintegros desde la aplicación para planificar mejor las compras del mes.
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