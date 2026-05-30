Motosierra: la dotación de trabajadores en el Estado cayó 0,5% en abril

El INDEC reveló que, en abril, la plantilla de trabajadores estatales cayó 6,1% interanual y 0,5% contra marzo. Una vez más, la política de recortes simbolizada en la motosierra de Javier Milei volvió a impactar entre los trabajadores públicos.

El organismo estadístico dio a conocer que la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades hasta el 30 abril de 2026 fue de 274.793 con una caída interanual (VIA) del 6,1% y una variación intermensual (VIM) negativa del 0,5%.

Del total, 186.771 personas correspondieron a la administración pública nacional, mientras que 88.022 correspondieron a empresas y sociedades del Estado. En relación con estos últimos datos, en la administración pública nacional hubo una variación del -6,4% en la variación interanual y del -0,6% en la intermensual. A su vez, dentro de este grupo, 38.682 personas, es decir el -6,0% de la interanual y -0,7% de la intermensual, son de la administración centralizada.

En segundo lugar, 113.248 pertenecen a la administración descentralizada con los siguientes porcentajes: -6,5% de la VIA y -0,6% de la VIM. En tercer lugar, de la administración desconcentrada el total fue de 21.018 personas con una VIA del -7,8% y una VIM del -0,1%. Por último, 13.823 son de otros entes. Aquí, la VIA fue de -3,8% y la VIM de -0,8%.

Trabajadores en el Estado: comparativa abril 2025-abril 2026

Respecto de la composición de la dotación estimada por estructura organizativa interanualmente, dejó los siguientes resultados:

Administración centralizada : pasó de 41.155 a 38.682 empleados, 6,0% menos.

: pasó de 41.155 a 38.682 empleados, 6,0% menos. Administración descentralizada : pasó de 121.122 a 113.248 empleados, 6,5% menos.

: pasó de 121.122 a 113.248 empleados, 6,5% menos. Administración desconcentrada : pasó de 22.802 a 21.018 empleados, 7,8% menos.

: pasó de 22.802 a 21.018 empleados, 7,8% menos. Otros entes: pasó de 14.363 a 13.823 empleados, 3,8% menos.

Empresas y sociedades: pasó de 93.350 a 88.022 empleados, 5,8% menos.



Cuánto cayeron los salarios de trabajadores estatales con Milei

El salario de los trabajadores del sector público nacional acumuló una caída en su poder adquisitivo cercana al 37,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En términos reales (medidos por el INDEC y distintas consultoras económicas), esto equivale a una pérdida de poder de compra histórica.

En la práctica, el impacto y la magnitud de esta caída salarial varían según el nivel del Estado y el período: