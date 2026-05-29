Argentina firmó un acuerdo regional contra el narcotráfico y el crimen organizado

En un acto simbólico en Santiago de Chile, los gobiernos del país anfitrión y de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador firmaron el Compromiso de Santiago, un acuerdo para coordinar la lucha regional "contra el crimen organizado y el narcotráfico". El acto fue encabezado por el presidente chileno José Antonio Kast y por su Canciller, Francisco Pérez Mackenna, y contó con la participación de los cancilleres y ministros de Seguridad de los países invitados.

Tras el lanzamiento del Escudo de las Américas, la alianza del presidente estadounidense Donald Trump para "combatir la inseguridad en el continente" y limitar la influencia de China en el hemisferio occidental, los cinco países participantes decidieron lanzar la versión local de ese acuerdo, bautizándolo como el "Compromiso Regional de Santiago". Según explicaron fuentes oficiales, será presentado ante la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para "sumar más países a la estrategia conjunta".

"Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Hoy nace el Compromiso de Santiago", anunció Mackenna, quien hizo hincapié la insuficiencia "los esfuerzos nacionales" de cada país. "Éstos esfuerzos deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica e intercambio de información", agregó el funcionario.

Los cinco países se comprometieron a elaborar un plan de acción conjunto, que incluya "acciones concretas y resultados medibles y verificables". Entre las medidas que se llevarían adelante están: la coordinación fronteriza; la cooperación institucional; el intercambio de información; la trazabilidad de flujos financieros ilícitos; y el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron en 2022 el 3,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica, un porcentaje parecido a la medición anterior, que fue en 2017. El costo del crimen es igual al 78% del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo, según advirtió el BID.

Los países firmantes se comprometieron además a reunirse de nuevo en 180 días en Buenos Aires para chequear los avances.

El canciller Pablo Quirno pidió "coraje institucional" para combatir el narco

La reunión fue inaugurada por el fiscal general chileno, Ángel Valencia, y por el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien apuntó contra el crecimiento del narcotráfico y la violencia en la región. "Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades", sostuvo el mandatario al abrir la conferencia.

Durante su intervención, el canciller argentino Pablo Quirno aseguró que "la región atraviesa una etapa que exige coraje institucional" y remarcó que los Estados miembros deben responder "con más velocidad y coordinación que las organizaciones criminales". En la misma línea, el canciller boliviano Fernando Aramayo advirtió que el crimen organizado "está arrebatando desarrollo y libertades" en la región. También participaron del encuentro los cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Perú, Carlos Pareja, junto a responsables de Seguridad de los países asistentes.