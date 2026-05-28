Qué lesión tuvo Lionel Messi antes de llegar al Mundial 2026

Lionel Messi en el último amistoso.

Lionel Messi es sin duda alguna una leyenda absoluta del fútbol mundial. Un jugador que desde muy chico supo deslumbrar con todo su talento. El mismo que le permitió consolidarse en las inferiores del Barcelona y debutar con 17 años con el club catalán, donde ganó absolutamente todo. El rosarino es considerado por muchos el mejor de todos los tiempos y juega su sexto mundial.

Desde que ganó la Copa del Mundo 2022, el astro se encargó de aclarar que su participación en la Selección estaría supeditada a su condición física, dado que entiende que ya no está en su plenitud física con casi 39 años. Pero eso no significa que aún no pueda dar cátedra de todo su talento, con buenos momentos en el Inter Miami y un liderazgo futbolístico aún indiscutible en su país.

La lesión que tuvo Lionel Messi

El futbolista Lionel Messi sufrió una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda en mayo de 2026 con el Inter Miami muy poco antes de comenzar el Mundial. Una lesión que llega acompañada de otras que padeció el rosarino en los últimos meses, ya que en febrero tuvo otra lesión muscular que obligó a los norteamericanos a suspender un amistoso pautado en Puerto Rico.

Lionel Messi en la última eliminatoria.

A lo largo de su carrera, Messi tuvo pocas lesiones largas. Una fractura metatarsiana en la temporada 2006/2007 fue la más larga que le tocó atravesar en toda su carrera, la que le impidió al delantero disputar partidos durante 87 días. Se perdió 19 encuentros en total, la mayoría con el FC Barcelona y otros con la albiceleste. Un antecedente que de todas formas lego no se repitió mucho.

Los títulos de Messi

1 Mundial (2022)

2 Copas América (2021 y 2024)

1 Finalissima (2022)

1 Mundial Sub-20 (2005)

1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos con la sub-23 (2008)

10 Ligas de España

8 Supercopas de España

7 Copas del Rey

4 Champions League

3 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

2 Copas América

1 Ligue 1

1 Supercopa de Francia

1 Mundial

1 Finalissima

1 Mundial Sub-20

1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos

1 MLS

1 Leagues Cup

1 MLS Supporters' Shield

Premios a nivel individual de Messi