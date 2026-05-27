Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

Autor: Mustafa Kaya (Xinhua).

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, trazó un nuevo horizonte temporal para el conflicto armado con Rusia. Durante una reunión con las autoridades de su partido político, Servidor del Pueblo, el mandatario estimó que los combates se prolongarán al menos hasta noviembre, un escenario complejo dado que actualmente no hay negociaciones programadas entre Kiev y Moscú.

La información fue confirmada por el asesor de comunicación presidencial, Dimitro Litvin, quien detalló que el jefe de Estado fijó este semestre como una "fecha límite" para alinear la estrategia del país. Según informó la agencia estatal de noticias ucraniana Ukrinform, el vocero explicó que el Gobierno busca enfocar todas las energías en este período y desmintió los rumores de la prensa internacional que hablaban de un conflicto de dos o tres años más, calificándolos como "información irrelevante".

Desde finales de 2025 se habían reactivado canales diplomáticos discretos en Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Esas reuniones, que contaban con la mediación de Estados Unidos, permitieron alcanzar acuerdos humanitarios básicos, tales como el intercambio de prisioneros de guerra y la repatriación de los soldados caídos en combate.

Sin embargo, las posiciones políticas de fondo se mantuvieron irreconciliables. Los principales puntos de fricción siguen siendo el control de la central nuclear de Zaporiyia —la planta atómica más grande de Europa— y el destino de los territorios del este ucraniano que hoy están ocupados por el ejército ruso.

El panorama diplomático se terminó de congelar a fines de febrero de este año. En ese momento, las conversaciones presenciales se suspendieron de forma abrupta debido a que Estados Unidos interrumpió su rol de mediador para concentrar su atención exterior en la escalada del conflicto militar en Irán.

Con información de EuropaPress.