Investigan un presunto homicidio: encontraron muerto a un reconocido actor de 45 años.

La industria del espectáculo despide a una leyenda. El actor canadiense Stewart McLean, famoso por su rol en la exitosa serie Un lugar para soñar, murió a los 45 años de edad. Las autoridades hallaron sus restos en Canadá tras una intensa búsqueda oficial y ahora la Policía trata el escalofriante caso como un asesinato.

La trágica noticia salió a la luz tras varios días de total incertidumbre. El artista fue visto por última vez el pasado 15 de mayo cerca de su domicilio en la localidad de Lions Bay, en las afueras de la ciudad de Vancouver. Frente a su misteriosa y repentina ausencia, sus allegados alertaron a la Real Policía Montada, institución que activó un amplio operativo de rastrillaje. Sin embargo, el viernes 22, los oficiales confirmaron el peor final con el hallazgo del cadáver en esa misma zona boscosa.

Ante las extrañas circunstancias del hecho, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios tomó el control total del expediente. A través de un comunicado oficial, la vocera policial Esther Tupper detalló los pasos a seguir de la fuerza. "Los oficiales trabajan a destajo para recopilar pruebas, revisar las cámaras de seguridad y realizar entrevistas para elaborar una cronología exacta", explicó la agente. A su vez, los efectivos creen que el ataque fue un hecho aislado y buscan respuestas urgentes para llevar paz a la familia.

La despedida a McLean

Tras la confirmación del deceso, su representante Jodi Caplan compartió un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales. En su texto, definió al intérprete como un profesional entusiasta y muy divertido.

Investigan un presunto homicidio: encontraron muerto a un reconocido actor de 45 años.

Nacido en 1981, el talentoso artista construyó una gran carrera con participaciones estelares en ficciones muy populares como Arrow y The Irrational.