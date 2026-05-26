Por qué Lola Tomaszeuski fue expulsada de Gran Hermano 2026: qué pasó con la participante

Lola Tomaszeuski fue expulsada del reality luego de mantener una conversación con Manuel Ibero que la producción consideró como información del afuera.

La casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica tras la expulsión de Lola Tomaszeuski, quien había reingresado al reality apenas unos días antes. La decisión sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del programa y generó un fuerte descargo de la jugadora en redes sociales.

Qué hizo Lola Tomaszeuski para ser expulsada de Gran Hermano

La situación que desencadenó la expulsión ocurrió en uno de los dormitorios de la casa, durante una conversación entre Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero. Según explicó el propio Gran Hermano, la participante intentó orientar el juego de su compañero utilizando información proveniente del exterior, algo que está terminantemente prohibido dentro del reality.

En un comunicado emitido frente a todos los jugadores, el “Big” fue contundente con su postura. “Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero. La verdad, me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar”, expresó la voz del programa.

La producción consideró que la participante buscó disfrazar esos comentarios como simples opiniones personales, aunque finalmente entendió que se trataba de información externa que podía alterar el desarrollo de la competencia.

La sanción llegó a menos de una semana de su regreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, una edición que ya venía marcada por fuertes conflictos y tensiones internas.

La sanción para Manuel Ibero tras el conflicto

El episodio no solo afectó a Lola Tomaszeuski. Manuel Ibero también recibió una sanción directa por su participación en la conversación que originó el conflicto. Según detalló Gran Hermano, el jugador no solo permitió la situación, sino que además incentivó el intercambio de información. “Tampoco voy a tolerar la conducta de Manuel que permitió y hasta fomentó la ayuda suministrada por su compañera”, advirtió el programa durante el comunicado oficial.

Como consecuencia, Manuel quedó automáticamente nominado para la próxima gala de eliminación. Además, esta semana no podrá ser votado por sus compañeros dentro de la casa, una medida que modifica de manera importante la estrategia del juego.

La sanción generó distintas reacciones entre los participantes, muchos de los cuales quedaron sorprendidos por la severidad de la decisión tomada por la producción.

El fuerte descargo de Lola Tomaszeuski tras salir del reality

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Lola aseguró en redes sociales que no entendía los motivos de su expulsión y apuntó contra la producción.

Después de abandonar la casa, Lola Tomaszeuski utilizó sus redes sociales para expresar su enojo y cuestionar los motivos de la expulsión. En un video publicado pocas horas después de la gala, la ex participante reconoció sentirse “shockeada” por todo lo ocurrido.

“Ya estoy en casa, estoy shockeada, triste, feliz. Es una mezcla de sentimientos terribles”, comenzó diciendo.

También aprovechó para agradecer el apoyo recibido por parte de quienes votaron para que pudiera regresar al programa. “Primero que nada, agradecerles a todos los que dieron todo para que vuelva a entrar y también pedirles perdón porque estuve cinco días”, señaló.

Sin embargo, el momento más fuerte del descargo llegó cuando cuestionó directamente el criterio utilizado por la producción de Gran Hermano. “No termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera”, sostuvo.

Además, comparó su situación con otros episodios ocurridos dentro del reality: “No dije mucho más de lo que habló Brian Sarmiento, o de lo que habló Andrea del Boca y Yipio”.

La polémica que sacudió a Gran Hermano

Lejos de bajar el tono, Lola Tomaszeuski aseguró que sentía que la producción buscaba su salida de la competencia. “Básicamente querían que me vaya yo. Definitivamente”, lanzó sin filtros.

También defendió su accionar al afirmar que solo intentó darle un consejo a Manuel. “Yo solamente di un consejo. De hecho, Andrea también se lo dio a Manu”, agregó.

Pese al enojo por la expulsión, la ex participante destacó que disfrutó de su breve regreso a la casa más famosa del país. “Estoy contenta y triste por haberme ido... Obviamente, me quería quedar y estoy bastante indignada”, cerró.

La salida de Lola volvió a abrir el debate entre los fanáticos sobre los límites del juego y las decisiones disciplinarias dentro de Gran Hermano, en una edición que sigue generando repercusión dentro y fuera de la casa.