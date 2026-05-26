En medio de la crisis sanitaria de Milei, Kicillof lanza la rama de Salud del MDF

Mientras el presidente Javier Milei avanza con el recorte en el sistema sanitario - este martes eliminó la quita del subsidio que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas y niños, niñas y adolescentes con cáncer - el gobernador Axel Kicillof lanzará el jueves la rama de salud de su fuerza política, Movimiento Derecho al Futuro.

El ex ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, estará a cargo de la conducción del espacio sanitario y se encargará de organizar una propuesta federal sobre el tema. El acto se realizará en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata a partir de las 15:30 horas. El fin de semana largo de mayo, el dirigente estuvo en Tucumán armando para el mandatario provincial.

"Tucumán se organiza derecho al futuro. Durante dos días participamos, junto a compañeras/os, de una serie de actividades donde debatimos, nos escuchamos y compartimos experiencias de gestión y organización barrial, con el objetivo de aportar a la construcción de un programa nacional como nos propone Kicillof", escribió Gollan en sus redes sociales.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El actual titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, tendrá una primera participación casi protocolar. “Pasará a saludar en la reunión previa que hay con compañeros que van a participar de la presentación”, señalaron desde su espacio y agregaron que como tenía un compromiso “agendado hace meses”, no estará en el acto oficial.

La semana pasada, Axel Kicillof realizó un acto en Casa de Gobierno con más de 50 intendentes de toda la provincia y puso en agenda el recorte salarial que realiza el gobierno libertario sobre el sistema de salud. Ante intendentes del peronismo (MDF, Cámpora y massismo) y el radicalismo, el mandatario dijo a viva voz que “la política de salud y de abandono de Javier Milei mata, es criminal lo que está pasando”.

“Han aparecido casos de enfermedades que no había; hay un aumento en la mortalidad infantil y no es algo opinable, son estadísticas de achicamiento y abandono”, detalló Kicillof y agregó: “La mortalidad materna subió un 37%, la falta de tratamiento para VIH genera más muertes, aumentaron las internacionales evitables; hay un 60% de aumento de internaciones por neumonía y no llegó el invierno, y un 40% más de descompensaciones por diabetes”. Los números forman parte de estadísticas oficiales.

Números que hablan por sí solos

Según estadísticas brindadas por el ministerio de Salud provincia, Nación interrumpió "la distribución de leche y medicamentos para prematuros". Hubo un "desabastecimiento de reactivos diagnósticos para Infecciones de transmisión sexual", y se "redujo la entrega de métodos anticonceptivos en un 70%". Hubo un "aumento de mortalidad infantil (+6,25%)", "de la mortalidad materna (+37%)", y "de los casos de sífilis (71% +) respecto del promedio de los últimos 5 años".

También hubo un "incremento de sífilis en embarazadas en un 15%", y una suba de los tratamientos para VIH que se entregan a personas con obra social (+8%). Se cerró el programa Remediar que cubría el 85% de enfermedades frecuentes, "aumentaron las internaciones evitables: "60% en internaciones por neumonía, infecciones urinarias graves, diarreas, 40% por descompensación de Diabetes, enfermedades cardíacas e hipertensivas". Y hay un "60% más de internaciones por influenza y neumonías en mayores de 45 años".