Conciertos de Bad Bunny impulsan el auge de restaurantes en Madrid

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​Los próximos conciertos de Bad Bunny en Madrid están impulsando ‌las reservas en ‌restaurantes de los principales barrios de ocio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el martes TheFork, la plataforma de reservas de restaurantes ​en línea ⁠propiedad de Tripadvisor.

La superestrella puertorriqueña ‌tiene programados 10 conciertos ⁠en el estadio Riyadh ⁠Air Metropolitano del 30 de mayo al 15 de junio, a los ⁠que se espera que ​asistan más de 600.000 ‌personas.

• Las reservas tocan ‌un pico el 30 de ⁠mayo, el día en que Bad Bunny inicia su gira en Madrid, con un 23% ​del ‌total, mientras que el 6 de junio es la segunda fecha más solicitada, con un 12%.

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• Los comensales se ⁠decantan por la comida mediterránea para las fechas de los conciertos (16%), seguida de la japonesa (11%) y la italiana (10%).

• Casi tres cuartas partes de las reservas son para grupos de ‌hasta cinco comensales, mientras que los grupos de entre cinco y nueve personas representan aproximadamente una quinta parte.

• Los restaurantes adecuados para grupos ‌de amigos son los que atraen más reservas, seguidos de los locales ‌con terrazas ⁠al aire libre y los restaurantes familiares.

Con información de Reuters