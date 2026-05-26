Insólito: fue refuerzo de River, hoy es suplente en Reserva y cobra más que Beltrán

Alex Woiski y su presentación en River con Stéfano Di Carlo, Marcelo Gallardo y Jorge Brito

Un futbolista que se desempeña en la Reserva, es suplente y sumó muy pocos minutos desde su llegada a River Plate no sólo tiene un contrato alto con respecto a sus compañeros, sino que también es mejor que el de Santiago Beltrán, arquero titular y figura del "Millonario". Se trata de Alexander Woiski, mediapunta nacido en Mallorca que llegó a la institución en 2025 durante la presidencia de Jorge Brito. Con muy poco rodaje y un salario que no es para nada acorde, entró en el ojo de la tormenta después de la derrota de la Primera contra Belgrano en la final del Torneo Apertura en Córdoba.

Eduardo "Chacho" Coudet seguramente no contará con varios futbolistas del actual plantel una vez que comience la próxima temporada y se estima que el atacante con nacionalidad argentina tampoco esté. De hecho, en 2026 sólo jugó seis partidos de los 14 del campeonato de la mano de Marcelo "Pichi" Escudero. En ellos el jugador que pasó por la Selección Argentina Sub 20 marcó sólo un gol, como única participación importante en lo que va del año y ahora su nombre volvió a aparecer en primera plana, pero no por sus acciones en el verde césped.

Woiski, el jugador que llegó a River, es suplente en Reserva y tiene un mejor contrato que Beltrán

En julio del 2025, el "Millonario" incorporó al futbolista nacido en Mallorca y lo blindó con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. En cuanto al arquero, recientemente firmó una renovación de su vínculo con su extensión hasta 2027 y se espera que la cláusula sea del mismo valor. Hoy es una de las máximas figuras del equipo después de reemplazar a Franco Armani tras la lesión de este último que más tarde lo dejó relegado al banco de suplentes.

Según aseguró Germán Balcarce, partidario de River, Woiski tiene un mejor contrato que el arquero siendo un "despropósito" por lo que representan uno y otro hoy en el club de Núñez. A través de un hilo, el periodista mostró las diferentes falencias de la dirigencia actual y la anterior con una fuerte crítica. Después de destacar el buen trabajo en la infraestructura y el aumento de la masa societaria promoviendo más recursos, dejó en claro que, si bien hay decisiones exitosas, también "hay que repensar casi todo".

Insólito: fue refuerzo de River, es suplente en Reserva y cobra más que Beltrán

Los números de Woiski en la Reserva de River

Partidos jugados : 17.

: 17. Goles : 2.

: 2. Asistencias: 2.

Los números de Beltrán desde su debut en River

Partidos jugados : 25.

: 25. Goles recibidos : 18.

: 18. Vallas invictas: 12.

La historia de Woiski

Nacido el 17 de marzo de 2006 en Palma de Mallorca, Alex creció en un entorno multicultural que moldeó tanto su carácter como su carrera futbolística. Hijo de Ronnie Woiski, un representante de jugadores español, y Laura Pioletti, oriunda de Mar del Plata, Alex pasó gran parte de su infancia viajando a Argentina, fortaleciendo así su relación con el país sudamericano.

Fue en una de esas visitas que conoció a Lionel Scaloni, a quien le prometió: “Algún día me verás con la Albiceleste”. Este vínculo emocional fue determinante para que el jugador rechazara ofertas de selecciones como Italia y Estados Unidos, decidiendo cumplir su sueño de vestir la camiseta celeste y blanca.