Los 20 jugadores que compró Brito durante su gestión y fracasaron en River

Las últimas declaraciones de Jorge Brito acerca del presente de River Plate no pasaron para nada inadvertidas entre los hinchas del elenco "Millonario", que viene de perder contra Sarmiento de Junín como local el último fin de semana. El mandamás, que responsabilizó a Marcelo Gallardo, también fue clave para que varios refuerzos lleguen a la institución y varios de ellos no rindieron de la mejor manera. Si bien algunos se afianzaron, muchos otros fracasaron y no cumplieron con las expectativas.

"No hemos podido encontrar un once definitivo. Cuando los resultados no están a la altura... Es natural que los jugadores no están a la altura de lo que hoy esperamos en River", esbozó el dirigente en diálogo con Mariano Closs en ESPN F12. También cargó contra el ídolo y DT durante la entrevista: "Es el responsable del presente deportivo". Sin embargo, en la lista de incorporaciones hubo 20 futbolistas contratados por dicho presidente que no sumaron al equipo y hasta se gastaron millones de dólares por ellos.

Tras la asunción del mandamás al frente del "Millonario" para ocupar el lugar de Rodolfo D'Onofrio, Gallardo contó con 7 refuerzos, de los cuales al menos 4 no rindieron de la mejor manera desde que llegaron hasta su salida. Es el caso de Tomás Pochettino, Emanuel Mammana, Elías Gómez y Andrés Herrera. Además, arribaron Esequiel Barco, Leandro González Pirez y Juan Fernando Quintero para un nuevo ciclo. En la segunda mitad del año se sumaron Lucas Beltrán, Miguel Borja, Pablo Solari y Rodrigo Aliendro, quienes tuvieron más protagonismo con Martín Demichelis como DT y rindieron.

Para el 2023, ya con "Micho" en el banco, se concretaron las incorporaciones de Enzo Díaz y Matías Kranevitter como los que no estuvieron a la altura, mientras que sí rindieron Salomón Rondón e Ignacio "Nacho" Fernández. A mitad de año firmaron Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini, Gonzalo "Pity" Martínez y Sebastián Boselli, que estuvieron lejos de su mejor nivel. También llegó Facundo Colidio.

Ramiro Funes Mori, uno de los futbolistas que no rindió en River tras su regreso

En 2024 continuó Demichelis y a principio de año sumó a Nicolás Fonseca, Agustín Sant'Anna y Rodrigo Villagra, tres futbolistas que tuvieron un paso olvidable por el club de Núñez. A mitad de la temporada y antes de dejar su puesto incorporó a Federico Gattoni, Adam Bareiro, Jeremías Ledesma y Franco Carboni: los tres primeros de bajo nivel y el último ni siquiera llegó a debutar oficialmente.

Con la vuelta de Gallardo arribaron Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña en su primer mercado de pases. Ya en el segundo se dieron algunos regresos pero algunas contrataciones no fueron de lo mejor, como es el caso de Gonzalo Tapia, Matías Rojas y Kevin Castaño. A su vez, llegaron Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi, Enzo Pérez y Giuliano Galoppo. Los últimos en firmar fueron Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda -de flojo nivel hasta el momento-, Maximiliano Salas, "Juanfer" Quintero otra vez y Alex Woiski -quien jugó para la Reserva-.

Los 20 jugadores de River que llegaron en la presidencia de Brito y no rindieron

Tomás Pochettino. Emanuel Mammana. Elías Gómez. Andrés Herrera. Enzo Díaz. Matías Kranevitter. Ramiro Funes Mori. Manuel Lanzini. Gonzalo "Pity" Martínez. Sebastián Boselli. Nicolás Fonseca. Agustín Sant'Anna. Rodrigo Villagra. Federico Gattoni. Adam Bareiro. Jeremías Ledesma. Franco Carboni. Gonzalo Tapia. Matías Rojas. Kevin Castaño.

Cuántos millones de dólares gastó River en los mercados de pases desde la llegada de Brito a la presidencia

En total fueron 43 futbolistas los que llegaron al "Millonario" desde la asunción de Brito a la presidencia del club. Hasta finales del 2024, la dirigencia invirtió un total de 94 millones de dólares en refuerzos. Entre el arranque del 2025 y el mercado de pases de mitad de temporada, gastaron cerca de 42 millones más. Para colmo, los números en títulos no fueron para nada positivos ya que sólo ganaron tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.