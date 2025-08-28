¿Cuándo son las elecciones en River Plate en 2025?

River Plate se prepara para unas elecciones 2025 que prometen ser trascendentales para el futuro del club. Los socios del "Millonario" tendrán la oportunidad de elegir al sucesor de Jorge Brito en las urnas. La votación marcará el final de un ciclo que comenzó con Rodolfo D'Onofrio y continuó con el actual presidente. Por primera vez en la historia del club, se implementará el voto electrónico en el proceso electoral.

El oficialismo ya definió su candidato para mantener la continuidad del proyecto. Stefano Di Carlo, actual secretario general y exvicepresidente, encabezará la fórmula junto a Andrés Ballotta como vice primero. La lista se completa con Ignacio Villarroel como vicepresidente segundo y Mariano Taratuty como vicepresidente tercero. El joven dirigente de 36 años cuenta con el respaldo de figuras históricas como Norberto "Beto" Alonso, quien expresó su apoyo total a la candidatura.

¿Cuándo son las elecciones en River en 2025?

Las elecciones se realizarán el sábado 1 de noviembre en el Estadio Monumental. El horario de votación será de 10 a 20 horas para todos los socios habilitados. Para participar del proceso electoral, los hinchas deben ser socios activos, mayores de 16 años y acreditar al menos tres años de antigüedad al 31 de agosto de 2025. Esta será la primera vez que se implementará el sistema de voto electrónico en sus elecciones presidenciales.

La oposición presenta tres candidatos con diferentes propuestas para el club. Pablo Lunati, exárbitro internacional y reconocido hincha de River, busca representar a un sector de socios que considera no se siente identificado con la actual conducción. El médico Carlos Trillo, quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2021, evalúa su participación ya sea de forma independiente o formando parte de un frente opositor. Antonio Caselli, histórico candidato de la oposición, también confirmó su postulación para estos comicios.

El cierre de listas está programado para el viernes 29 de agosto. Esta fecha límite marca el plazo final para la inscripción de las agrupaciones que deseen competir por la conducción del club durante los próximos cuatro años. Los candidatos deberán presentar su equipo completo antes de esa fecha para validar su postulación ante la Junta Electoral. El proceso electoral definirá quién liderará River en el período 2025-2029.

La campaña electoral se desarrollará en un contexto particular. Brito no podrá continuar en el cargo debido a las modificaciones estatutarias que establecen límites en los mandatos presidenciales. El actual presidente cumplirá todos los períodos permitidos y deberá dejar su lugar a quien resulte ganador en las urnas. Esta situación garantiza que habrá cambios en la conducción del "Millonario" independientemente del resultado electoral.

Los socios de River vivirán una jornada decisiva en noviembre próximo. Las diferentes propuestas de los candidatos abarcan desde la continuidad del proyecto actual hasta cambios significativos en la gestión del club. El voto electrónico facilitará el proceso de votación y permitirá conocer los resultados de manera más rápida. La elección definirá el rumbo de la "Banda" en los próximos años y marcará el inicio de una nueva etapa en la historia institucional.