La estadística de Borja ante Sarmiento que provoca enojo en River

Borja está muy cerca de irse en diciembre de River

El desarrollo del partido ante Sarmiento expuso que los hinchas despidieron a los jugadores de River bajo una ola de silbidos e insultos donde queda expuesto que la relación está pasando una profunda crisis. Mientras que en las redes sociales se pudo apreciar que Miguel Borja fue blanco de varias críticas por un detalle sobre su rendimiento en el campo de juego.

El delantero comenzó como alternativa en el banco de suplentes y luego reemplazó a Facundo Colidio para tratar de combinar sus fuerzas con Maxi Salas. El colombiano marcó un gol pero el mismo fue anulado de manera correcta porque estaba en posición adelantada. En la primera revisión, se pudo apreciar que arrancó antes que los rivales y de esta forma sacó ventaja para empujar el balón al fondo del arco.

Aunque esto no fue lo más destacado, sino que las estadísticas exponen que Miguel Borja tan solo dio tres pases bien en los más de 50 minutos que estuvo en cancha. El resto de las entregas culminaron fuera del campo de juego, manos del arquero o fueron a parar a los pies de un adversario. Un rendimiento que para los hinchas no merece más minutos y merecedor de una salida en el final de la temporada.

¿Qué pasará en diciembre con Borja?

La situación contractual de Miguel Borja señala que solo se encuentra asegurada su presencia dentro de River hasta el 31 de diciembre. Si bien le dieron la chance de mejorar con el paso de los partidos, la misma no se hace presente porque en el vigente campeonato tan solo anotó dos goles. Mientras que en la Copa Libertadores no logró marcar y en la Copa Argentina contó con el mismo infortunió.

Esto permite pensar que se encuentra cada vez más cerca de ponerle un punto final a su estadía y que en enero tenga que elegir por aquel equipo que le haga la mejor propuesta salarial. Hace unos días, se mencionó a Independiente como un posible interesado pero deberán colocar una oferta bastante elevada para captar su atención, además de competir con otros equipos del exterior. Un club con varios problemas económicos por resolver para así no quedar inhibido y así incorporar.

Uno de los principales candidatos para quedarse con Miguel Borja es Tigres de México que quiso llevárselo después del Mundial de Clubes a cambio de un pago de 2 millones de dólares. Sin embargo, River rechazó la propuesta porque Marcelo Gallardo quería retenerlo y los dirigentes expusieron que solo se iba a marchar por su cláusula que tiene un valor de 4 millones. Un valor que no permite recuperar los casi 9 millones que invirtieron en su llegada en el mercado invernal de la temporada 2022.