River Plate comenzó en desventaja en el duelo frente a Sarmiento de Junín que se juega en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. A la media hora de partido, un remate lejano de Alex Vigo no pudo ser controlado por el arquero Franco Armani, quien dejó un insólito rebote dentro del área que fue capitalizado por el delantero chileno Iván Morales. A pesar de que el 'Millonario' reclamó una mano en la jugada previa, el árbitro Sebastián Zunino convalidó la anotación y los dirigidos por Facundo Sava están en ventaja al entretiempo.

Noticia en desarrollo...