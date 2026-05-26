Scaloni define la lista: un "tapado" puede meterse por la ventana y sacar a un histórico

Scaloni ultima detalles para la lista de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni define la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y puede haber sorpresas hasta último momento, como por ejemplo un "tapado" que podría meterse entre los 26 jugadores en el lugar de un histórico. La prenómina de 55 integrantes ya fue brindada por el director técnico, aunque ahora será reducida oficialmente entre el jueves 28 y el viernes 29 de mayo.

Por estas horas, el cuerpo técnico analiza incluir a Emiliano Buendía en el sitio de Giovani Lo Celso, después de la gran temporada que tuvo el extremo marplatense de 29 años en Aston Villa de Inglaterra. En contrapartida, el mediocampista interno no jugó mucho en Betis de España y todo indica que se marchará de dicho club una vez que culmine la Copa del Mundo.

Buendía por Lo Celso, el posible cambio de última hora en la lista de la Selección Argentina

Puede ir uno, pueden ir los dos o directamente ambos quedar afuera de la nómina definitiva por parte de Scaloni. Todo dependerá de si el cuerpo técnico de la "Albiceleste" le da preponderancia al juego interno y la tenencia del balón o prefiere directamente la velocidad, el desequilibrio y la explosión en ataque, de tres cuartos de cancha hacia adelante.

El préstamo en Bayer Leverkusen de Alemania la campaña pasada le hizo muy bien a Buendía en su carrera profesional, luego de haberse recuperado durante ocho meses de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en agosto del 2023. La temporada en Aston Villa fue brillante: en 53 partidos oficiales, aportó 11 goles y 9 asistencias, además de consagrarse campeón de la Europa League. Sin ir más lejos, en la reciente final (3-0 a Friburgo de Alemania) brindó un tanto y una asistencia.

Buendía, campeón con Aston Villa junto a Dibu Martínez.

Ovacionado por los hinchas, que incluso llevaron banderas de Argentina a la celebración y hasta le dedicaron una canción, el marplatense fue llevado en andas por su compañero y coterráneo Emiliano "Dibu" Martínez en la vuelta olímpica. Aunque fue citado reiteradas veces por Scaloni y hasta sumó algunos minutos, nunca tuvo un gran protagonismo con la camiseta nacional.

El contraste es muy contundente entre ambos futbolistas. Si bien Lo Celso es un histórico de la Selección Argentina y forma parte de la "mesa chica" del plantel, en los últimos meses perdió terreno en Betis y fue cediendo protagonismo en la "Albiceleste" también. Al ex Rosario Central y PSG apenas lo sostienen su recorrido en el Seleccionado mayor, la relación con los referentes y su peso en el día a día en el predio de Ezeiza, aunque la actualidad en Europa dista mucho de ser la ideal. Pese a que la disputa entre ambos es clara, también pelean por ese sitio futbolistas como Máximo Perrone, Valentín "Colo" Barco y Franco Mastantuono.

Así está hoy la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso/Emiliano Buendía/Valentín Barco/Máximo Perrone/Franco Mastantuono , Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, , Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: los 55 jugadores de Scaloni

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

Delanteros