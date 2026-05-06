Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores: resultados y variantes

Boca Juniors sufrió un duro golpe este martes en su visita a Ecuador. Una derrota frente a Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 que condicionó un poco la clasificación del equipo de Claudio Úbeda a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un campeonato que es una obsesión para el conjunto "Xeneize" y en el que, tras dos años de ausencia en la fase de grupos, tiene la gran presión de no volver a fallar en una instancia tempranera.
El equipo comenzó su andar con una buena victoria frente a la Universidad Católica en Chile, en un campo con cesped sintético que en la previa podía representar cierta complejidad. Y luego goleó por 3 a 0 a Barcelona, lo que encaminaba bastante la clasificación. Pero la caída frente a Cruzeiro en Brasil y contra el equipo ecuatoriano sembraron dudas donde antes no las había. Y el encuentro que resta de la fecha entre U. Católica y Cruzeiro define mucho.
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Los resultados que necesita Boca para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026
- Si gana los dos partidos que le quedan, clasifica sin depender de nadie.
En caso de que eso no suceda, estos son los escenarios:
Si Cruzeiro le gana a Universidad Católica (juegan este miércoles en Chile a las 23 horas de Argentina, por la cuarta fecha de la fase de grupos):
- Boca clasifica si le gana a U. Católica en la última fecha o le gana a Cruzeiro y empata con U. Católica.
- Boca queda eliminado si empata con Cruzeiro y pierde con U. Católica.
Si empatan Cruzeiro y U. Católica:
- Boca clasifica si empata con Cruzeiro y le gana a U. Católica.
- Boca queda eliminado si suma 1 punto de los últimos 6.
Si U. Católica le gana a Cruzeiro:
- Boca clasifica si le gana por dos goles de diferencia a Cruzeiro.
- Boca queda eliminado si pierde con Cruzeiro y Barcelona no gana en Chile o Brasil.
La tabla de posiciones del grupo de Boca en la Libertadores
El conjunto de Úbeda suma en estos momentos 6 puntos y tiene una diferencia de gol de +2, con 5 goles a favor y 3 en contra. Los chilenos tienen los mismos puntos, con una diferencia de +1, con cinco anotaciones a favor y tres en contra, mientras que Cruzeiro aparece también con 6 unidades, con +1 (3 goles a favor y 2 en contra). Aunque hay que aclarar que los brasileños y la Católica cuentan con un partido menos. En último lugar aparece Barcelona de Guayaquil, con tres puntos.