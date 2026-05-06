Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores: resultados y variantes

Boca viene de perder en Ecuador.

Boca Juniors sufrió un duro golpe este martes en su visita a Ecuador. Una derrota frente a Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 que condicionó un poco la clasificación del equipo de Claudio Úbeda a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un campeonato que es una obsesión para el conjunto "Xeneize" y en el que, tras dos años de ausencia en la fase de grupos, tiene la gran presión de no volver a fallar en una instancia tempranera.

El equipo comenzó su andar con una buena victoria frente a la Universidad Católica en Chile, en un campo con cesped sintético que en la previa podía representar cierta complejidad. Y luego goleó por 3 a 0 a Barcelona, lo que encaminaba bastante la clasificación. Pero la caída frente a Cruzeiro en Brasil y contra el equipo ecuatoriano sembraron dudas donde antes no las había. Y el encuentro que resta de la fecha entre U. Católica y Cruzeiro define mucho.

Los resultados que necesita Boca para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Si gana los dos partidos que le quedan, clasifica sin depender de nadie.

En caso de que eso no suceda, estos son los escenarios:

Si Cruzeiro le gana a Universidad Católica (juegan este miércoles en Chile a las 23 horas de Argentina, por la cuarta fecha de la fase de grupos):

Boca clasifica si le gana a U. Católica en la última fecha o le gana a Cruzeiro y empata con U. Católica.

Boca queda eliminado si empata con Cruzeiro y pierde con U. Católica.

Si empatan Cruzeiro y U. Católica:

Boca clasifica si empata con Cruzeiro y le gana a U. Católica.

Boca queda eliminado si suma 1 punto de los últimos 6.

Si U. Católica le gana a Cruzeiro:

Boca clasifica si le gana por dos goles de diferencia a Cruzeiro.

Boca queda eliminado si pierde con Cruzeiro y Barcelona no gana en Chile o Brasil.

Milton Giménez en acción.

La tabla de posiciones del grupo de Boca en la Libertadores

La tabla hoy.

El conjunto de Úbeda suma en estos momentos 6 puntos y tiene una diferencia de gol de +2, con 5 goles a favor y 3 en contra. Los chilenos tienen los mismos puntos, con una diferencia de +1, con cinco anotaciones a favor y tres en contra, mientras que Cruzeiro aparece también con 6 unidades, con +1 (3 goles a favor y 2 en contra). Aunque hay que aclarar que los brasileños y la Católica cuentan con un partido menos. En último lugar aparece Barcelona de Guayaquil, con tres puntos.