Los 3 arqueros que mira Boca tras las lesiones de Agustín Marchesín y Leandro Brey

Sin Brey ni Marchesín, los tres posibles arqueros por los que puede ir Boca

El panorama es más que complicado para Boca Juniors después de la derrota contra Barcelona en Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No sólo por el mal resultado cosechado en condición de visitante contra el peor equipo de la zona, sino también por la lesión de Leandro Brey. El joven arquero del "Xeneize" se retiró del verde césped entre lágrimas y se encendieron todas las alarmas, más aún sabiendo que Agustín Marchesín no estará disponible por varios meses, por lo que la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme puede ir por reemplazos.

El joven guardameta tiene un hematoma grande en la zona del psoas y mucho dolor, pero igualmente los directivos tienen la posibilidad de buscar a alguien que ocupe el lugar del exhombre de Lanús que por la rotura de ligamentos por la que se perderá el resto del año. Además, sólo podrá ser un futbolista con nacionalidad argentina ya que el cupo de extranjeros está cubierto en el plantel y eso también significa un problema. Ante esta situación, asoman tres posibilidades mientras Javier García sería el titular y Fernando Rodríguez, de la Reserva, se perfila para ser suplente.

Los arqueros por los que puede ir Boca a raíz de las lesiones de Marchesín y Brey

Tomás Marchiori

El de Vélez Sarsfield no es habitualmente titular en el equipo de Liniers que dirige Guillermo Barros Schelotto, motivo que puede abrirle una puerta para atajar en Boca Juniors. Su vínculo con el "Fortín" se extiende hasta diciembre del 2028, pero suma pocos minutos en cancha de la mano del mellizo. Ante la regla de poder reemplazar al arquero únicamente con un argentino del fútbol local asoma como posibilidad.

Nahuel Losada

El guardameta es una de las grandes figuras de Lanús y pieza clave para el equipo tanto en el presente como en la Copa Sudamericana conseguida en 2025 y la Recopa en 2026. Su nombre comenzó a sonar después de la lesión de Marchesín y todavía no hay nada certero acerca de un posible traspaso desde el "Granate".

Hernán Galíndez

El hombre de Huracán comenzó a sonar como posibilidad para defender los tres palos del arco "Xeneize". Sin embargo, él mismo se encargó de dejar en claro que no pretende cambiar de club, aunque le dio satisfacción saber que lo nombraron como posible arquero de Boca. Una eliminación del "Globo" a manos del equipo de Claudio Úbeda en el Torneo Apertura también podría definir su futuro en el corto plazo.

Tomás Marchiori, uno de los posibles apuntados por Boca ante las bajas de Leandro Brey y Agustín Marchesín

Los posibles apuntados por Boca para junio ante las lesiones de Brey y Marchesín

Walter Benítez

El hombre de Crystal Palace de Inglaterra está en carpeta para ser refuerzo a mitad de año y, según trascendió, sonará fuerte en el mercado de pases venidero para ser jugador de Boca. El periodista Luciano Cofano adelantó en el ciclo Cuidemos el Fútbol que "no hay negociaciones formales, pero tantearon para ver cómo sería la salida" del conjunto inglés. A su vez, añadió que hay buena relación con el representante porque maneja a Santiago Ascacíbar.

Gerónimo Rulli

El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 está en carpeta para arribar en junio. El exhombre de Estudiantes de La Plata es uno de los pretendidos por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme y actualmente viste los colores del Olympique de Marsella de Francia hasta junio del 2027.

Juan Musso

El arquero de la Selección Argentina perdió lugar en el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone ante la vuelta de Jan Oblak tras la lesión. Por este motivo, podría ser una buena opción para llegar a Boca, aunque dependerá de las negociaciones entre los clubes. Entre las opciones es sin dudas la más difícil para Juan Román Riquelme y compañía.

Qué dicen los reglamentos de AFA y Conmebol sobre la posibilidad de fichar a un arquero por lesiones

El de la Asociación del Fútbol Argentino indica que, si el "Xeneize" quiere fichar ahora para la Libertadores, el guardavalla que llegue para disputar el máximo torneo internacional deberá ser argentino (el cupo de extranjeros está cubierto, con los seis jugadores permitidos) y del mercado local sí o sí. Por lo tanto, las posibilidades se achican y lo más probable es que el cuadro "azul y oro" no traiga a nadie.

La normativa de la Conmebol también permite fichar a un futbolista ya mismo por la grave lesión de "Marche", aunque también con ciertos límites. La sustitución puede realizarse en cualquier fase, pero debe concretarse hasta 24 horas antes del próximo partido para que el nuevo portero pueda ser habilitado para jugar.