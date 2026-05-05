Acumulación de basura y proliferación de insectos: vecinos de Jujuy denuncian una semana sin recolección de residuos

Lo que comenzó como un retraso se convirtió en una pesadilla sanitaria para los residentes de la Avenida Valle Grande, en el Sector B6 de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Ante la ausencia del servicio de recolección desde hace siete días, las veredas y esquinas se transformaron en microbasurales.

La postal es desoladora: bolsas rotas, desperdicios esparcidos por la calzada y una creciente presencia de insectos. Los vecinos advierten por el riesgo ambiental y sanitario latente para las familias de la zona. Las altas temperaturas registradas durante el fin de semana terminaron de dinamitar la paciencia. El calor acelera la descomposición de los residuos orgánicos, generando un olor nauseabundo imposible de soportar para los residentes.

Según detalló Jujuy al Momento, la indignación de la comunidad no solo radica en la acumulación de residuos, sino en la falta de un plan de contingencia. Pese a los reiterados llamados y presentaciones formales ante la Delegación Municipal de Alto Comedero, la respuesta institucional fue insuficiente. Según informaron los propios residentes, las autoridades locales reconocen la problemática, pero se escudan en la falta de infraestructura.

Esta situación no es aleatoria: un vecino del barrio Lucas Arias, ubicado en la misma localidad, señaló que existe un crecimiento descontrolado de maleza en espacios públicos. Los vecinos advierten que los pastizales altos representan un riesgo, ya que favorecen la presencia de alimañas como víboras, alacranes y otros insectos peligrosos. "Esto ya es insostenible", expresó el residente en declaraciones al medio Qué Pasa Jujuy, al describir un escenario marcado por el abandono y la falta de mantenimiento en distintos sectores

Fallas eléctricas y precios desorbitantes: vecinos de Jujuy exponen el servicio de la empresa de energía

Los vecinos de la localidad de San Pedro de Jujuy alzan la voz por no poder afrontar los precios desorbitantes de las tarifas de energía eléctrica que dispone la Empresa Jujeña de Energía (EJESA). Marcelo Pastore, vecino de la localidad, señaló que la queja principal se centra en fallas constantes, además de subas y bajas de tensión que dañan electrodomésticos.

Mientras un concejal impulsa un proyecto para eliminar tasas de la boleta de luz, tratando de reducir los costos de los usuarios, Pastore confirmó que los usuarios están juntando firmas para visibilizar el mal servicio que brinda la compañía EJESA, con el objetivo de hacer una presentación en la Legislatura para que se revea su concesión. Los habitantes de la localidad ubicada dentro del Valle del río San Francisco de Jujuy piden "terminar con el monopolio" para que participen otras empresas.

El gobierno de Jujuy, bajo la administración de Gerardo Morales hasta diciembre de 2023, mantenía una participación accionaria en la empresa como parte del modelo de “empresa mixta” acordado en los 90, cuando se privatizó la energía en la provincia. Esa participación, aunque minoritaria, le permitía tener voz en el directorio y sostener ciertos niveles de control simbólico y estratégico sobre una empresa que opera un servicio público esencial.

Sin embargo, esa participación fue vendida: EDISON S.A. compró ese paquete estatal y, con ello, se consolidó como controladora total del servicio de distribución eléctrica en territorio jujeño, que incluye no solo la distribución urbana, sino también la red provincial y la facturación a más de 350.000 usuarios. Esta operación fue silenciada, sin comunicación institucional clara, sin audiencia pública, y sin consulta legislativa.

En diálogo con Radio 2, Pastore cuestionó la inacción de organismos como la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), a quien acusa de tener vínculos políticos y no defender a los usuarios. La recolección de firmas avanza con el objetivo de alcanzar el 3% del padrón electoral (18.000 firmas), a pesar del miedo de algunos ciudadanos a posibles represalias.