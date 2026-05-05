En qué instancia se pueden cruzar River y Boca en los playoffs del Torneo Apertura 2026

River y Boca en el último superclásico.

El Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino entró en zona de definición y tendrá la presencia de los cinco grandes. Entre ellos aparecen Boca Juniors y River Plate, que se juegan mucho en este semestre. Ambos tienen sobre sus espaldas el peso de una larga sequía sin campeonatos: en el caso del "Millonario", desde la Supercopa Argentina 2024, mientras que en el caso del "Xeneize" hay que remontarse a principios del 2023.

Boca tuvo una primera fase positiva, en la que terminó en el segundo puesto, con ratos de muy buen fútbol. Y tuvo como aliciente que pudo ganar el Superclásico en el Monumental a River por 1 a 0 (gol de Leandro Paredes de penal). Del lado de River, el semestre hasta el momento fue mucho más convulcionado, ya que en el medio se fue Marcelo Gallardo del club y asumió las riendas en su lugar Eduardo "Chacho" Coudet.

En qué instancia se pueden cruzar Boca y River

Al finalizar segundos en sus respectivas zonas, Boca y River se podrán enfrentar únicamente en una hipotética final. Además, ambos cuentan con el beneficio de disputar la mayoría de los partidos de playoffs como locales; solo tendrían que jugar fuera de casa en caso de enfrentarse a los líderes: Independiente Rivadavia para el equipo de Claudio Úbeda y Estudiantes para el de Coudet.

Los antecedentes de Boca contra River en los últimos torneos

Desde que el fútbol argentino adoptó este formato, nunca se cruzaron en instancias de eliminación directa. Sin embargo, sí coincidieron en la Copa de la Liga, una competencia con un esquema parecido en la que avanzaban los cuatro mejores de cada grupo. En 2024 se enfrentaron en los cuartos de final en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el Xeneize ganó por 3 a 2.

Boca en el último Superclásico.

Últimos partidos entre River y Boca