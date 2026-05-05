Met Gala 2026: el significado oculto detrás del extraño look de Bad Bunny que dio de qué hablar.

Bad Bunny apareció en la Met Gala 2026 con un particular look. El artista puertorriqueño aprovechó su presencia en la alfombra roja más importante de la moda para dar un profundo mensaje ante los ojos de todo el mundo.

La celebración organizada por Vogue, que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York este lunes 4 de mayo de 2026, estuvo presenciada por grandes figuras del ámbito artístico, pero Bad Bunny fue el que se llevó toda la atención.

El cantante se presentó vestido y maquillado como un hombre mayor, con un traje negro diseñado por Zara, un bastón, arrugas maquilladas y el cabello, la barba y las cejas totalmente blancas, simulando canas.

No solamente se trató de un look, sino también de una performance. El artista avanzó actuando una dificultad para caminar por las escaleras del museo y su transformación fue tan realista que incluso muchos tardaron en reconocerlo.

El significado detrás del look de Bad Bunny en la Met Gala 2026

El cantante eligió un traje negro a medida diseñado por Zara: chaqueta cruzada, pantalón recto y una camisa intervenida.

"El concepto parte de una pregunta genuina sobre el tiempo, la identidad y la mortalidad, no desde el disfraz, sino desde la reflexión. ¿Qué significa envejecer?", explicó Zara.

"Incluye una camisa negra personalizada y un lazo escultural de gran volumen, guiño directo al icónico Bustle de Charles James de 1947, pieza emblema de la colección del Costume Institute", señalaron.

En este sentido, añadieron que "la silueta negra e intemporal no es casualidad, contrasta deliberadamente con el cuerpo envejecido", ya que "el traje no envejece, pero él sí".

El planteo se enmarca dentro de The Aging Body, parte de la muestra Costume Art curada por Andrew Bolton, donde el foco está puesto en el cuerpo y su transformación con el paso del tiempo. En ese contexto, la aparición del cantante funcionó como una narrativa visual sobre el envejecimiento.

El trabajo de los maquilladores

La caracterización estuvo a cargo de Mike Marino, referente del maquillaje prostético, y el resultado fue una transformación hiperrealista, en la que cada detalle, desde las arrugas hasta la expresión corporal, reforzaba la idea del paso de los años.

Durante su paso por la alfombra roja, Bad Bunny resumió el concepto con una frase: "La moda se expresa de diferentes maneras". Además, explicó que utilizó prótesis y una peluca blanca para explorar cómo se vería en la vejez, profundizando en la idea que atravesó toda su aparición.