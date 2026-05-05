Interna libertaria: Villarruel se burló de Adorni por la cascada en la casa del country

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se burló del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de conocerse las refacciones que pagó en efectivo en el country Indio por unos 245.000 dólares, que incluyeron una cascada dentro de la pileta, según lo que declaró el contratista bajo juramento.

Así lo hizo Villarruel en sus redes sociales al contestarle a un usuario que en X (ex Twitter) pidió que lo saludara por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!", le contestó la titular del Senado el último lunes, en un claro tono irónico.

De este modo, la vicepresidenta volvió a profundizar en la interna del gobierno libertario, cuando hace más de un año que su relación con el presidente, Javier Milei, y el resto del Gabinete está totalmente rota.

En este caso, lo hizo para apuntar hacia el principal tema que mantiene en vilo al Gobierno desde hace casi dos meses: las sospechas de corrupción sobre Manuel Adorni por sus vacaciones al exterior, sus pagos en efectivo por la compra de departamentos y el viaje oficial a Nueva York en el que incluyó a su esposa dentro del avión presidencial.

Refacciones por 245.000 dólares cash y una cascada en la pileta: la declaración del contratista de Adorni en el country Indio Cua

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, confirmó este lunes en su declaración ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo para realizar su trabajo.

Este hombre, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado en calidad de testigo como parte de la ronda de testimonios en el marco de de la investigación el patrimonio del funcionario acusado por enriquecimiento ilícito. Tabar declaró bajo juramento de decir la verdad.

La casa ubicada en Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz fue registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en noviembre de 2024. Esa fue una de las propiedades por las que Pagano amplió la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración, recogida por Noticias Argentinas, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los 120.000 dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.