La primera foto de Pequeño J en su extradición a Argentina: así vuelve al país por el triple crimen

El principal sospechoso por el crimen en Florencio Varela, Tony “Pequeño J” Janzen Valverde Victoriano, arribará este lunes poco después de las 19 a la base aérea de El Palomar, en un operativo coordinado entre las fuerzas argentinas y peruanas. El traslado se realizará en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que partió desde Lima con custodia de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal, área que articula con Interpol.

Después de su llegada será trasladado en un convoy hasta la sede de la Policía Federal en Villa Lugano, donde pasará la noche detenido. Está previsto que en la jornada del martes sea indagado por el Juzgado Federal N°2 de Morón, en el marco de la causa que investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre del 2025.

El megaoperativo de traslado

La decisión de trasladarlo en un avión militar, en lugar de un vuelo comercial como ocurre en la mayoría de las extradiciones, fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Aunque oficialmente se trata de una medida operativa, fuentes del caso aseguraron que también respondió a una cuestión de costos. En el mismo vuelo viaja otro extraditado, que no tiene ningún vínculo con esta causa.

Hasta el momento, ningún abogado se presentó formalmente para defender a Pequeño J en Argentina. El juez federal Jorge Rodríguez lo imputó por privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa con agravantes de violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento. De ser hallado culpable, la pena posible es prisión perpetua.

El proceso de extradición se concretó tras la firma oficial, hace aproximadamente un mes y medio, y se extendió dentro de los plazos habituales del sistema peruano, donde las decisiones pasan por instancias judiciales y del Poder Ejecutivo.

El triple femicidio que conmocionó al país

El caso generó un profundo impacto por la brutalidad de los hechos. Las tres víctimas fueron asesinadas con extrema violencia y enterradas en el patio de una vivienda, presuntamente en contexto de robo de drogas o dinero vinculado al narcotráfico.

En los primeros días de la investigación, Pequeño J fue señalado como posible autor intelectual. Había sido identificado por la DDI de La Matanza en una pesquisa que luego pasó al fuero federal para profundizar la pista narco. Fue detenido en Lima tras una fuga que incluyó un paso clandestino por Bolivia.

Antes, se había ocultado en el conurbano bonaerense, donde dejó un arma de fuego, ropa con manchas de sangre y registros en cámaras de seguridad que lo ubicaban con una de las víctimas días antes del crimen. La causa aún tiene dos prófugos: Manuel David Valverde Rodríguez, tío del acusado, y Alex Ydone Castillo, señalado como presunto dueño de la droga que habría motivado el ataque.