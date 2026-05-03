Tensión en el Microcentro: se incendió el hotel HR Luxor y evacuaron a más de 100 huéspedes

En la madrugada del domingo, un incendio de importantes dimensiones se desató en el hotel HR Luxor, ubicado a metros del Obelisco. Más de 100 personas fueron evacuadas y seis asistidas por inhalación de humo.

El siniestro comenzó alrededor de las 00:15 horas en el noveno piso del edificio de diez plantas, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 890, en pleno Microcentro porteño, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia. Como consecuencia, más de 100 huéspedes y trabajadores fueron evacuados preventivamente, descendiendo por las escaleras debido a la intensa acumulación de humo que impedía el uso de ascensores.

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En el lugar trabajaron cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad, junto a voluntarios de Puerto Madero, quienes combatieron las llamas durante más de dos horas hasta lograr controlarlas hacia las 2:20. Paralelamente, efectivos de la Policía de la Ciudad, Defensa Civil y agentes de Tránsito aseguraron el perímetro y colaboraron en la evacuación ordenada de los ocupantes.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a seis personas —dos hombres y cuatro mujeres— que presentaban síntomas leves por inhalación de humo. Ninguna requirió traslado hospitalario. Según el Ministerio de Seguridad porteño, el fuego se habría originado en un colchón y mobiliario de una habitación, afectando un área de aproximadamente 3 x 2 metros y 1,5 metros de alto.

La rápida propagación del humo generó alarma entre los huéspedes, quienes permanecieron en la vía pública durante varias horas hasta que se completaron las tareas de ventilación del edificio. Las autoridades confirmaron que, gracias a la intervención inmediata, el fuego no se propagó a otros sectores del hotel, limitándose al noveno piso.

Asimismo, se informó que los daños fueron principalmente materiales y que el edificio continúa bajo evaluación para verificar las condiciones de seguridad antes de permitir el reingreso de los huéspedes. La circulación vehicular en la zona de la avenida Presidente Roque Sáenz Peña permaneció interrumpida durante el operativo, lo que generó demoras en el tránsito del Microcentro.

En paralelo, se dispuso un Puesto de Comando de Bomberos para coordinar las acciones y garantizar la seguridad de los ocupantes y transeúntes. Las causas del incendio aún no fueron establecidas y se espera que los peritajes oficiales determinen el origen del foco ígneo en las próximas horas.

Otros incendios en Microcentro

Este episodio se suma a otros recientes en la Ciudad, como el incendio ocurrido días atrás en un edificio de la calle Paraná, donde un hombre fue detenido acusado de iniciar el fuego de manera intencional en el departamento de su pareja. Finalmente, las autoridades recomendaron evitar la zona hasta que se completen las inspecciones y recordaron la importancia de respetar las medidas de seguridad en caso de emergencia.