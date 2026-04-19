Incendio en el Edificio Libertad: 5 heridos y 75 evacuados

Un incendio de gran magnitud se desató este sábado por la noche en el Edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada Argentina, ubicado en la avenida Comodoro Py al 2000, en el barrio porteño de Retiro. El episodio generó alarma en la zona y obligó a un despliegue inmediato de los equipos de emergencia.

El fuego se concentró principalmente en los pisos 12, 13 y 14 del complejo, donde se encontraban depósitos y oficinas improvisadas con material combustible. Esta circunstancia favoreció la rápida propagación de las llamas y complicó las primeras maniobras de los bomberos.

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La magnitud del siniestro obligó a la evacuación preventiva de al menos 75 personas que se encontraban en el edificio. El operativo se realizó de manera ordenada y bajo la supervisión de efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes aseguraron el perímetro. En paralelo, cinco personas resultaron afectadas por inhalación de humo y monóxido de carbono. Todas fueron asistidas en el lugar por personal del SAME y se confirmó que ninguna requirió traslado hospitalario, descartándose riesgo de vida.

El foco ígneo se originó alrededor de las 20 horas y, según las primeras informaciones, se expandió con rapidez debido a la acumulación de materiales inflamables en sectores de uso administrativo y de archivo. Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente con líneas de agua de alta presión para contener el avance de las llamas. La tarea se extendió durante varias horas debido a la dificultad de acceso y la densa columna de humo que reducía la visibilidad.

Cómo fue el incendio

En el piso 12 se registró un foco en una escalera con material acopiado, que abarcó unos 14 metros cuadrados. Este sector fue uno de los primeros en ser atacado por los equipos de emergencia. En el piso 13, las llamas alcanzaron una oficina improvisada y otra escalera, sumando daños por unos 27 metros cuadrados. Allí se concentró buena parte del esfuerzo de los bomberos para evitar que el fuego se expandiera hacia otras áreas.

El piso 14 también se vio comprometido, con daños en un archivo y áreas de depósito que abarcaron unos 26 metros cuadrados. La presencia de documentación y mobiliario incrementó la intensidad del fuego en ese sector. El fuego alcanzó en todos los casos una altura aproximada de dos metros, lo que generó una columna de humo espesa que se elevó sobre el edificio y fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

Si bien el proceso fue finalmente “dominado”, los equipos continuaron trabajando en tareas de enfriamiento para evitar una posible reignición. La labor se prolongó hasta entrada la madrugada. Las autoridades confirmaron que los daños son exclusivamente materiales y que no se registraron víctimas de gravedad. La rápida intervención de los equipos de emergencia resultó clave para evitar consecuencias mayores.

Por disposición de la fiscalía interviniente, las pericias para determinar el origen del incendio estarán a cargo de especialistas de la Policía Federal Argentina. Se espera que las investigaciones avancen una vez completada la ventilación de los ambientes afectados. Mientras tanto, el edificio permanece bajo vigilancia y con acceso restringido en las áreas comprometidas. La Armada Argentina dispuso medidas de seguridad adicionales para preservar la documentación y los bienes que no fueron alcanzados por el fuego.