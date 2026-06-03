Atención bolsillo: un reconocido supermercado liquida celulares Samsung y iPhone con 55% de descuento

Carrefour puso en marcha una importante campaña de descuentos.

La competencia en el mercado de celulares sumó un nuevo protagonista. Carrefour puso en marcha una campaña de descuentos que alcanza hasta el 55% en smartphones de distintas marcas, incluyendo Samsung, Xiaomi, Apple y Tecno. La iniciativa busca captar la atención de quienes buscan renovar su equipo aprovechando rebajas importantes y opciones de financiación.

La propuesta incluye dispositivos de gama media y premium, con descuentos que superan ampliamente el 40% en varios casos. Entre los equipos más destacados figura el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, que se ofrece por $841.000 frente a un precio de lista superior a $1,9 millones, convirtiéndose en el modelo con la mayor rebaja de la campaña.

Los celulares con mayores descuentos

El segundo lugar entre las ofertas corresponde al iPhone 15, que presenta un descuento del 50% y puede conseguirse por $1.763.076. Más atrás aparece el Samsung Galaxy S25 5G, con una rebaja del 47%, mientras que el Samsung Galaxy S24 Ultra alcanza un descuento del 45%.

La lista también incluye al iPhone 16 y al Tecno Phantom V Flip 2 5G, ambos con descuentos del 43%. De esta manera, la cadena de supermercados ofrece alternativas para distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan rendimiento y fotografía avanzada hasta quienes priorizan diseño o innovación tecnológica.

El iPhone 15 presenta un descuento del 50% .

Qué modelos se destacan por sus características

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G sobresale por su cámara principal de 200 megapíxeles, pantalla AMOLED de 120 Hz y una configuración de 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento. Por su parte, el iPhone 15 incorpora una cámara principal de 48 MP, pantalla OLED Super Retina XDR y el procesador A16 Bionic.

En el segmento premium de Android, el Samsung Galaxy S25 5G ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, conectividad 5G y un sistema de cámaras pensado para usuarios exigentes. El Galaxy S24 Ultra, en tanto, suma el S Pen integrado y un sistema fotográfico de cuatro cámaras encabezado por un sensor principal de 200 MP.

Con esta nueva campaña, Carrefour refuerza una tendencia cada vez más visible en Argentina: los supermercados ya no compiten solo en alimentos y productos de consumo masivo, sino también en categorías tecnológicas donde los descuentos y las cuotas se transforman en factores decisivos para los compradores.