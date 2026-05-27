Se terminó la grieta en los celulares: la lista completa de Androids que ya pueden usar el "AirDrop" de Apple

Android finalmente empezó a romper una de las barreras históricas del ecosistema Apple: la compatibilidad con AirDrop. Google confirmó que algunos celulares Android ya pueden enviar y recibir archivos desde iPhone, iPad y Mac mediante Quick Share, el sistema de intercambio inalámbrico integrado en Android. La novedad ya está disponible en varios modelos recientes y promete expandirse a más marcas durante los próximos meses.
Hasta ahora, AirDrop era una función exclusiva de Apple, pensada para compartir fotos, videos, documentos y enlaces entre dispositivos de la marca. Sin embargo, Google logró que Quick Share pueda detectar equipos Apple cercanos y establecer transferencias directas, sin aplicaciones externas ni servicios en la nube. Para que funcione, el dispositivo Apple debe tener activado AirDrop en el modo “Todos durante 10 minutos”.
Qué celulares Android ya son compatibles con AirDrop
Estos son los modelos Android que actualmente ya pueden usar Quick Share con AirDrop:
Google Pixel compatibles
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10a
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9
- Google Pixel 8a
Samsung compatibles
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26
Oppo compatibles
- Oppo Find N6
- Oppo Find X9 Ultra
- Oppo Find X9 Pro
- Oppo Find X9
Vivo compatibles
- Vivo X300 Ultra
Los próximos celulares que recibirán la función
Google también confirmó que más equipos tendrán compatibilidad “próximamente”. Entre ellos aparecen varios modelos premium de Samsung, Oppo, OnePlus y Honor:
- Samsung Galaxy S25 Series
- Samsung Galaxy S24 Series
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Fold7
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Oppo Find X8
- OnePlus 15
- Honor Magic V6
- Honor Magic8 Pro
La integración entre Quick Share y AirDrop representa uno de los cambios más importantes en la conectividad entre Android y Apple. Durante años, compartir archivos entre ambos sistemas requería apps externas, servicios en la nube o métodos bastante menos prácticos. Ahora, Google busca ofrecer una experiencia más parecida a la que históricamente distinguió al ecosistema Apple.
Para activar la función en Android, los usuarios deben ingresar a los ajustes de Quick Share dentro del apartado de conexiones y habilitar la opción para compartir con dispositivos Apple compatibles.