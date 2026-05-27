Se terminó la grieta en los celulares: la lista completa de Androids que ya pueden usar el "AirDrop" de Apple

Ya está disponible en varios modelos recientes y promete expandirse a más marcas.

Android finalmente empezó a romper una de las barreras históricas del ecosistema Apple: la compatibilidad con AirDrop. Google confirmó que algunos celulares Android ya pueden enviar y recibir archivos desde iPhone, iPad y Mac mediante Quick Share, el sistema de intercambio inalámbrico integrado en Android. La novedad ya está disponible en varios modelos recientes y promete expandirse a más marcas durante los próximos meses.

Hasta ahora, AirDrop era una función exclusiva de Apple, pensada para compartir fotos, videos, documentos y enlaces entre dispositivos de la marca. Sin embargo, Google logró que Quick Share pueda detectar equipos Apple cercanos y establecer transferencias directas, sin aplicaciones externas ni servicios en la nube. Para que funcione, el dispositivo Apple debe tener activado AirDrop en el modo “Todos durante 10 minutos”.

Qué celulares Android ya son compatibles con AirDrop

Estos son los modelos Android que actualmente ya pueden usar Quick Share con AirDrop:

Google Pixel compatibles

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10

Google Pixel 10a

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9

Google Pixel 8a

Samsung compatibles

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26

Oppo compatibles

Oppo Find N6

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9

Vivo compatibles

Vivo X300 Ultra

La integración representa uno de los cambios más importantes en la conectividad entre Android y Apple.

Los próximos celulares que recibirán la función

Google también confirmó que más equipos tendrán compatibilidad “próximamente”. Entre ellos aparecen varios modelos premium de Samsung, Oppo, OnePlus y Honor:

Samsung Galaxy S25 Series

Samsung Galaxy S24 Series

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z TriFold

Oppo Find X8

OnePlus 15

Honor Magic V6

Honor Magic8 Pro

La integración entre Quick Share y AirDrop representa uno de los cambios más importantes en la conectividad entre Android y Apple. Durante años, compartir archivos entre ambos sistemas requería apps externas, servicios en la nube o métodos bastante menos prácticos. Ahora, Google busca ofrecer una experiencia más parecida a la que históricamente distinguió al ecosistema Apple.

Para activar la función en Android, los usuarios deben ingresar a los ajustes de Quick Share dentro del apartado de conexiones y habilitar la opción para compartir con dispositivos Apple compatibles.