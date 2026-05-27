Descuentos y reintegros para jubilados en más de 7.000 comercios: cómo acceder gratis al beneficio del Gobierno.

Los jubilados y pensionados de todo el país pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y miles de comercios gracias al Programa de Beneficios que lanzó Capital Humano junto a ANSES. Se trata de una iniciativa que permite ahorrar en compras cotidianas utilizando la tarjeta de débito con la que se cobran los haberes.

El programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 13.000 puntos de venta en todo el territorio argentino. Entre los beneficios disponibles hay descuentos desde el 10% en supermercados, promociones especiales en productos de limpieza y perfumería, además de reintegros bancarios para quienes cobran su jubilación o pensión en determinadas entidades.

Jubilados y pensionados de todo el país pueden acceder al programa de beneficios.

Cómo acceder a los descuentos y reintegros para jubilados

El acceso al beneficio es gratuito y no requiere inscripción previa. Para utilizar los descuentos, los jubilados y pensionados solamente deben pagar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran sus haberes.

Según informó ANSES, los descuentos incluyen promociones desde el 10% en supermercados adheridos, en muchos casos sin tope de reintegro. Además, también hay un 20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza.

El programa está disponible en supermercados, farmacias y distintos comercios de cercanía de todo el país. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial de ANSES. Algunos de ellos son supermercados y marcas reconocidas que cuentan con promociones semanales y mensuales, combinables en algunos casos con beneficios bancarios adicionales.

Qué bancos ofrecen beneficios extra para jubilados y pensionados

Además de los descuentos generales del programa, distintos bancos ofrecen promociones exclusivas para quienes cobran la jubilación o pensión en sus cuentas.

Banco Nación

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito utilizando la aplicación BNA+ MODO. La promoción está disponible en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, Jumbo, Disco, Vea, Día, La Anónima y Josimar. El beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000.

Banco Galicia

Quienes cobran sus haberes en Banco Galicia pueden obtener hasta un 25% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito. El tope mensual es de $20.000 en supermercados y de $12.000 para compras en farmacias y ópticas adheridas.

Banco Supervielle

Los clientes jubilados de Banco Supervielle tienen un 20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito o QR. El beneficio cuenta con un tope de $25.000 utilizando débito y de $15.000 mediante QR. Además, también incluye un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de descuento en combustibles.

Banco Provincia

En el caso del Banco Provincia de Buenos Aires, quienes cobran sus haberes en la entidad pueden acceder a un descuento adicional del 5% utilizando Cuenta DNI en supermercados como Día, Carrefour, Toledo, Chango Más y Nini. El beneficio aplica mediante pagos QR o Clave DNI y tiene un tope de $5.000 por semana por persona.