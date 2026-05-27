El comentario de Luis Majul sobre la toma de escuelas.

El Colegio Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini fueron tomados por los alumnos este último martes 26 de mayo, debido al no cumplimiento por parte del Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario, algo que percudió y sigue percudiendo a la educación pública.

Desde diferentes medios se comunicaron con los centros de estudiantes de ambas escuelas, para saber los motivos detrás de esa decisión y para darles la oportunidad de que su reclamo tome cada vez más notoriedad. Sin embargo, no todos los periodistas ven con buenos ojos esa iniciativa: hay quienes se quejan de que es "ilegal", entre ellos Luis Majul.

El Nacional Buenos Aires fue tomado este martes.

¿Qué dijo Luis Majul sobre la toma de colegios?

"La toma de un colegio es una medida extrema y, en muchos casos, constituye algo configurado como delito", manifestó el reconocido periodista, exponiendo que está "absolutamente en contra de la toma".

"Reclamar se puede reclamar, el sentido del reclamo puede ser atendido", aseguró, mencionado que "el Gobierno lo que hizo fue no prorrogar y hacer cumplir la ley que votó por mayoría el Congreso; apeló, eso también es constitucional, ante la Corte Suprema para que termine de decidir; la Corte Suprema todavía no decidió y el aumento del presupuesto universitario no se hace efectivo por eso".

En esa misma línea, deslizó: "El argumento del Gobierno es que se votó una ley de presupuesto que está por encima y va en contra de la ley de financiamiento universitario. Se puede debatir, pero estoy absolútamente en contra de la toma de los colegios. No se puede y no se debe naturalizar".