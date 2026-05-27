Es jubilada, votó a Milei y lanzó un polémico consejo a las personas endeudadas: "Tomá mate cocido y pan"

En medio del ajuste y la crisis económica, se conoció que la morosidad de los hogares argentinos alcanzó el 11,5% en marzo de 2026. En ese contexto, una jubilada que votó al gobierno de Javier Milei aconsejó a las familias reducir sus consumos y el uso de la tarjeta de crédito. "Tomá mate cocido y pan", recomendó.

La jubilada habló con un móvil de El Destape el pasado martes, donde fue consultada por la situación económica de los argentinos y confirmó que había votado al Presidente: "Yo lo voté a Milei y hace recién dos años que está. Bueno, hay que ver qué hace más adelante".

Al ser consultada sobre alguna medida del Gobierno libertario que le haya gustado particularmente, aseguró que estaba "conforme" con muchas iniciativas, pero no especificó. "Estoy conforme con que se administre, que haya una mejor administración. Yo pienso que la gente tiene que saber administrar la plata", consideró.

Y lanzó: "Si vos tenés la tarjeta de crédito hasta acá, no la uses más. Tomá mate cocido y pan". "Terminá de pagar esa tarjeta porque después te cobran más. Los recargos son muy altos", aconsejó.

En ese sentido, sobre la dificultad para llegar a fin de mes, la jubilada descartó que se trate de una responsabilidad del Gobierno nacional y sostuvo que "va en cada persona".

¿Qué opinión dio sobre el monto de la jubilación mínima?

La jubilada contó que cobra la mínima que, en mayo del 2026, se ubica gracias al bono mensual en un total de $463.174,10. Sin embargo, consideró que no puede cuestionar el monto. "Yo no tengo derecho a quejarme de la jubilación. ¿Sabes por qué? Porque nunca aporté un peso", apuntó.

Y concluyó: "Que se queje aquella persona que aportó 30 o 35 años. Ella tiene o él tiene derecho a quejarse. Todo el derecho. Yo no".