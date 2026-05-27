Crisis gastronómica: cerró un histórico restaurante de comida regional

Un restaurante de comida regional cerró sus puertas.

La crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei golpea a todos los sectores pero el gastronómico es de los que más la está padeciendo. En ese contexto, un histórico restaurante de comida regional cerró sus puertas.

Se trata de el tradicional Restaurant Ruta 9, de Jujuy, que durante décadas se destacó por sus platos regionales y que estaba ubicado en la popular peatonal Belgrano.

El lugar ofrecía platos típicos de la provincia como humitas, tamales, locro, empanadas y todo tipo de comidas clásicas del norte argentino, lo cual atrajo por años a turistas y comensales locales.

La crisis golpeó duramente al sector gastronómico

Según el medio local Somos Jujuy, fuentes cercanas señalaron que la decisión estuvo marcada por la compleja situación económica que atraviesa el sector gastronómico en general, con una importante baja en el consumo y sobre todo el fuerte incremento en los costos fijos. En esa línea sostuvieron que "prácticamente le triplicaron el monto del alquiler".

En ese sentido, desde el sector marcaron que hay preocupación porque cada vez son menos los espacios dedicados a la gastronomía regional en pleno centro, no solo de Ruta 9.

La marca despidió con dolor el local de la peatonal Belgrano, donde ya retiraron el mobiliario, pero continuará con su otro restaurante ubicado sobre calle Costa Rica, en barrio Mariano Moreno.

En el lugar ya retiraron el mobiliario.

El ajuste también vacía restaurantes: 81% de los hogares redujo o abandonó las salidas a comer

En medio de la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de tarifas y gastos fijos, ocho de cada diez familias redujeron o directamente abandonaron las salidas gastronómicas. Casi la mitad aseguró que ni siquiera va a restaurantes una vez al mes.

El dato surgió de un relevamiento privado y refleja el derrumbe del consumo fuera del hogar, uno de los sectores más golpeados por la caída del ingreso disponible. Apenas el 1% de los encuestados dijo salir a comer con frecuencia, mientras crece el porcentaje de quienes recortan gastos para llegar a fin de mes.

De este modo queda más que expuesta la crisis del bolsillo sobre uno de los consumos más asociados al esparcimiento familiar, y golpea de lleno a un sector gastronómico que permanece estancado y sin perspectivas alentadoras en el corto plazo, en paralelo con un deterioro sostenido del poder adquisitivo: casi 7 de cada 10 hogares aseguró que no le alcanza o apenas llega a fin de mes.

Según publicó el Instituto Argentina Grande (IAG), los gastos fijos consumen 15 puntos más del salario que apenas dos años atrás, producto de un fuerte aumento de las tarifas de servicios públicos y del valor de los pasajes de transporte.