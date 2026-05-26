Super RIGI, Etiquetado, "Lobby" y Ludopatía: los proyectos con los que LLA quiere mantener activo el Congreso

El gobierno de Javier Milei envió cuatro proyectos al Congreso: al Senado, ley de Ludopatía y reforma de la de Etiquetado Frontal, y a Diputados, el denominado Super RIGI y la "ley de Lobby". Qué dicen y cuáles son las perspectivas para estos textos enviados por el Ejecutivo de La Libertad Avanza (LLA), que ya cosecharon sus primeras críticas.

Voces del oficialismo en el Senado como fuentes parlamentarias en Diputados todavía no pueden precisar ante la consulta de El Destape cuáles serán las fechas del potencial camino legislativo de los proyectos. Los bloques opositores, en su mayoría, señalan que recién están en etapa de estudio de los textos.

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Desde la Cámara baja estimaron que el giro de la ley de "Lobby" será a Asuntos Constitucionales y Legislación General y la del Super RIGI a Presupuesto y Hacienda e Industrial, y, posiblemente, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

En el caso de los que entran al Senado, desde el bloque de LLA adelantaron que el proyecto de Ludopatía tendría un primer giro a la comisión de Salud, luego a Justicia y a Asuntos Penales; mientras que el proyecto de Etiquetado Frontal podría tener como destino Salud, Industria y posiblemente Comercio.

https://www.eldestapeweb.com/politica/lla-quiere-poner-quinta-en-el-congreso-para-tapar-las-internas-y-el-riesgo-adorni-20265250510

Ley de Ludopatía

El proyecto enviado por el Ejecutivo busca ley de Ludopatía buscará "combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad", según había adelantado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando había anunciado por su cuenta de X el envío de los textos.

Entre uno de sus puntos, se agrega el artículo 301 ter al Código Penal, que establece que "será reprimido con prisión de dos a CUATRO años el que, con conocimiento de la falta de autorización emanada de la autoridad jurisdiccional competente y con la finalidad de facilitar la explotación ilegal de juegos de azar en línea, prestare servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para su funcionamiento”.

En el artículo 17, se señaló que el Ministerio de Salud, a través del SEDRONAR, "deberá desarrollar acciones de prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía y del juego problemático"

Las quejas sobre el proyecto de ley vinieron del otro lado del Congreso. "Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado", se quejó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que había impulsado una iniciativa similar el año pasado y había logrado media sanción en la Cámara baja.

Ley de Etiquetado Frontal

La de Etiquetado Frontal buscará derogar la ley 26.742, sancionada en octubre de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández. La norma estableció el sistema de octógonos de advertencias en alimentos y bebidas envasadas respecto a contenidos que podrían ser dañinos para la salud. Esto estaba basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según el proyecto enviado por la Rosada al Senado, la derogación propiciada tiene por finalidad "avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales".

Super RIGI

El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) establece la prioridad para las "nuevas actividades económicas", a las que define como "todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación".

A cada VPU (Vehículo de Proyecto Único) se les otorga facilidades como "una alícuota del 15 % en el Impuesto a las Ganancias", "un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura; la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal; una alícuota reducida del 3,5 % sobre dividendos y utilidades" y "una alícuota única del 10 % para las contribuciones patronales respecto de las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la Fecha de Adhesión".

Quien ya anunció el rechazo al proyecto es el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón, que señaló que el Milei envió un "proyecto de ley para transparentar el 'lobby' junto a otro proyecto que es lobby directo de (el tecnomillonario) Peter Thiel", en referencia al Super RIGI.

"Además llega tarde la transparencia luego de la aprobación de leyes redactadas por los lobbies minero, del gas, industrias farmacéuticas, grandes empresarios", acotó el socialista.

Ley de Lobby

Según había explicado Adorni a través de su cuenta de X, el proyecto de ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses buscará "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién".

La ley de Lobby establece la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, cuya autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo, "de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones de intereses en el ámbito del Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo Nacional".