La Libertad Avanza quiere poner quinta en el Congreso para tapar las internas y el riesgo Adorni

Tras una semana de buenas noticias, con un temario aprobado y el fracaso opositor de intentar emplazar una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni en Diputados; La Libertad Avanza (LLA) quiere profundizar su nuevo impulso en el Congreso para recuperar el control de la discusión política y terminar con los ecos de las internas en el oficialismo. Ya planifica una sesión en el Senado para la próxima semana e ingresó un paquete de proyectos al Congreso.

¿Se viene una difícil sesión en el Senado?

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El Congreso, tanto en Diputados como el Senado, centrará sus actividades semanales en las comisiones. Fuentes del oficialismo en la Cámara Alta consultadas por El Destape no ven sesiones previstas para esta semana corta, pero son optimistas para abrir el recinto el jueves 4 de junio.

El temario incluiría el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el de autorización para el pago a dos fondos "buitres", que en total suman U$S 171 millones y una serie de pliegos de jueces, camaristas y defensores.

Por su parte, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada. El texto, promovido por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, facilita la compra de propiedades para extranjeros y desalojos a inquilinos.

De todos modos, en este último plenario, el oficialismo tuvo que aceptar cambios en el texto: entre estas, la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés concreta, y la diferenciación entre "usurpadores" y "ocupantes legítimos" en los desalojos. También se retiró el capítulo referido al ReNaBap.

La autorización de pago al fondo Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP había sido retirado del temario de la última sesión del Senado, minutos antes de que la sesión comenzara.

"Ese bono fue informado sólo unos días antes de la sesión; se entiende que se trató de un error material de la parte, por lo que se confeccionó la adenda para actualizar el listado y reflejar la tenencia real informada por los acreedores. La eliminación de esos bonos no afecta el pago acordado ni modifica las condiciones del acuerdo vigente", había explicado el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, la semana pasada en la comisión de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional, en la que volvió a tener dictamen.

Por otra parte, se tratará gran parte de los pliegos dictaminados por la comisión de Acuerdos. Estiman que serán 73. Hay nombres de la "casta judicial" que integran este paquete de designaciones que podrán ingresar al recinto, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, como candidato a juez de un tribunal federal de Santa Fe.

Aprovechar la renovada confianza oficialista en el Congreso

La semana pasada, el oficialismo de Diputados le dio una buena noticia al gobierno de los hermanos Milei. En la sesión del miércoles pasado, la Cámara Baja le dio media sanción a la reforma de la ley de Zona Fría y a la ley de Hojarasca. Festejó también Sturzenegger, este último texto fue redactado por él, y ya se entusiasma con otras iniciativas.

De todos modos, desde el fin de semana se avivó un enfrentamiento entre el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo, por la acusación de este último al riojano de estar detrás de una cuenta troll que lo hostigaba. "Operativamente, hace un año que no dialogan", comentaron fuentes parlamentarias respecto al vínculo entre el sobrino del fallecido ex presidente y el hombre del cigarrillo apagado.

La puja entre Menem y Santiago Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la titular de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, le dieron un respiro a Adorni que estuvo fuera del foco mediático, tras semanas de revelaciones sobre su presuntas irregularidades patrimoniales. También debe haber festejado con el fracaso del intento de la oposición de emplazar pedidos de interpelación.

Quizás sea por eso que Adorni se encargó de anunciar por X los temas que el Ejecutivo enviará al Congreso. Entre estos, están ley de Ludopatía y reforma de la de Etiquetado Frontal, que estiman voces oficialistas del Senado, entrarán por la Cámara alta.

Según explicó el jefe de Gabinete, la ley de Ludopatía buscará "combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad".

La de Etiquetado Frontal buscará derogar la ley actual, "suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente".

Por otro lado, quedarán para Diputados el denominado Super RIGI y la ley de Lobby. El primero, según lo redactado por el cuestionado jefe de Gabinete, tiene por intención "incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país".

Finalmente, la ley de Lobby apela a "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién".