LLA y aliados salvaron a Adorni y avanzó en Diputados con un ajuste y eliminación de leyes

La Libertad Avanza (LLA) logró en Diputados la media sanción de dos leyes, la reforma de Zona Fría y Hojarasca, y logró abortar el intento de la oposición de realizar una sanción para emplazar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y debatir proyectos sobre el desfinanciamiento del sistema universitario y las prestaciones a jubilados.

Diputados aprobó la reforma de la ley de Zona Fría

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LLA logró la aprobación de la reforma de la ley de Zona Fría con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstensiones. El proyecto, que busca reducir la cantidad de distritos que se incorporaron a la tarifa reducida y priorizará el pago a proveedores energéticos, pasará al Senado.

"Este proyecto lo que hace es un reconocimiento a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, corregir es la expansión irresponsable que se dio en 2021, en pleno año electoral; y para las zonas ampliadas se determina un criterio socioeconómico en la asignación del subsidio: Antes se subsidiaba indiscriminadamente, ahora solo al que lo necesita", planteó el diputado de LLA Facundo Correa Llano.

En rechazo al proyecto, el diputado de Unión por la Patria Pablo Todero que "el cargo fijo y la distribución del transporte, depende de la zona y la época del año, son entre el 50% de la factura de gas" y si se le saca el subsidio, "sube el 50 o 60%.

"Lo que va a pasar en la Patagonia, entre el 40 y el 60%, va a ser lo que aumente la factura de los patagónicos, aún aquellos de menores recursos, y el 45% le va a aumentar a la otra zona, que eliminan directamente, aún con el beneficio del SEF (Subsidio Energético Focalizado)", afirmó el diputado por Río Negro del peronismo, que había presentado un dictamen de minoría.

En la previa de la sesión, el oficialismo negoció compensaciones para Jujuy, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones. Estas provincias pagaron con el quórum de sus legisladores, incluso en bloques donde no había acompañamiento, como la radical jujeña de Provincias Unidas María Inés Zigarán.

Según trascendió, el oficialismo orquestó el otorgamiento de una bonificación adicional para las provincias de las zonas "muy Cálida" (Ia y Ib) a 300 kW/h y "Cálida" (IIb) a 200 kW/h.

Duro cruce de UP y LLA: "Tu jefe, Santiago Caputo"

"Como psiquiatra forense les digo que cuiden al Presidente de la Nación. No está bien, es un borderline que hoy está en la realidad y después no", afirmó el diputado de Unión por la Patria Jorge Araujo Hernández, en su alucución en contra de la reforma de la ley de Zona Fría.

La respuesta vino del diputado de LLA Santiago Santurio que cuestionó "la barbaridad" que dijo Araujo. "Psiquiatrico hay que estar para ver una persona que se enriqueció muchísimo tiempo con hoteles y se enriqueció en la función pública", lanzó el diputado que se enrolaba en Las Fuerzas del Cielo, espacio que integra a la tropa virtual que respondel asesor presdiencial Santiago Caputo.

"Hablamos de los negocios de Tierra del Fuego y saltó el diputado de un asesor presidencial que tiene intereses en el puerto de esa provincia", lanzó Martínez, que se dirigió a Santurio, pero eligió como destinatario a Caputo, que mantuvo un enfrentamiento con el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

"Estimado, mandele saludos al asesor presidencia, diigale que firme los actos administrativos, porque bien que cuando andaban como novios con la otra bandita del gobierno, acá no se le decía nada. Los únicos que criticábamos a tu jefe, a Santiago Caputo, a ese ladrón de guante blanco, éramos nosotros. Atorrante", disparó.

Reforma de la ley de Zona Fría: cuáles son los cambios

En el proyecto, que tuvo media sanción, se derogan los artículos 2°, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637, que vacían por completo la ley de Zona Fría (27.637) promovida durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021. La norma establece, en su artículo 5, que se agregan distritos a los abarcados en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que figuran en el artículo 75 de la ley de presupuesto 2002 (25.565).

La tarifa diferenciada incluía a las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI fijadas por el Enargás, que abarcan a parte la provincia de Buenos Aires (Costa Atlántica y 77 municipios del interior), centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, gran parte de San Luis y Mendoza, excepto el departamento de Malargüe, que figura en la 25.565 de 2002.

En los considerandos, el proyecto del oficialismo destacó que "es necesario conciliar el Régimen de Zona Fría con el nuevo régimen de SEF", promulgado por Milei a través del decreto 943/2025, "a fin de garantizar a los hogares que residan en la zona ampliada y que estén registrados en el citado régimen de SEF un beneficio adicional por 'zona fría'”, con el objetivo de asegurar "una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal".

"La posterior ampliación territorial dispuesta por la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría N° 27.637 extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes, incrementando significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones, desnaturalizando el carácter focalizado del sistema", justificó el proyecto.

Finalmente, "se exceptúan del recargo a los consumos y/o a la comercialización para consumo, por redes o ductos, en el Territorio Nacional, destinados a la exportación de gas natural o de GNL y a los inyectados al Sistema de Transporte de Gas Natural provenientes de GNL importado y regasificado"

LLA y aliados salvaron de la interpelación a Adorni

El oficialismo ubicó la sesión de la ley de Hojarascas y Zona Fría previo a la que había impulsado la oposición, en la que había cuatro pedidos de interpelación a Adorni, un pedido de informes verbales a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario; pedidos de restablecimiento de prestaciones para jubilados y gratuidad de medicamentos a través del PAMI; creación del programa Remediar en la órbita del Ministerio de Salud; y expedientes sobre licencias maternales y paternales. También se le agregaron proyectos de desendeudamiento familiar y protección del Servicio Meteorológico Nacional.

"Es un acto de mala fe parlamentaria. Es un antecedente hasta problemático para el propio oficialismo", advirtió el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. El contraataque de la oposición fue pedir una moción de orden para que se pase a cuarto intermedio para dar el quórum para la sesión que habían pedido el peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, entre otros.

En la votación, el oficialismo logró el apoyo de los aliados y consiguieron 131 votos a 111 de la oposición.

Diputados aprobó la ley de Hojarasca

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de Hojarasca. El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. El oficialismo logró alinear a los aliados de la UCR, PRO, MID y bloques provinciales.

El voto opositor se ubicó en los bloques de Unión por la Patria, la izquierda y los diputados Jorge Fernández de Primero San Luis, Mónica Frade de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota de Defendamos Córdoba y Juan Brügge de Provincias Unidas. El resto de los integrantes de esta bancada que asistieron se abstuvieron, al igual que el "lilito" Maximiliano Ferraro y Nicolás Massot de Encuentro Federal.

"Creen que estamos para guiar, para controlar, intervenir y gravar cada paso del ciudadano para hacerle la vida imposible y que en un país civilizado, es la libertad y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación constitucional de nuestra carta magna", afirmó el diputado de LLA Bertie Benegas Lynch, miembro informante del proyecto.

En contraposición, la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos señaló que "detrás de un objetivo de ocultar de algunas leyes que ya no tienen vigencia, está la imposición de un proyecto que no considera prioritario ni el desarrollo industrial, tecnológico, ni el acceso de la mayoría de la población a remedios, y sobre todo, un aspecto relacionado a una Identidad cultural".

"Si uno quiere ser prolijo con la ley: ¿No seria ideal cumplir la ley?", se preguntó la ex ministra de trabajo, que cuestionó el gobierno de Javier Milei por no aplicar con el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, sancionados por el Congreso.

Por su parte, el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, afirmó que la ley Hojarasca busca eliminar "barreras de protección de algunas industrias, actividades y sectores estratégicos en la Argentina".

"Son algunas corporaciones que están fijando la agenda de temas del Congreso. Cuando ven a los gobiernos debilitados, les ponen condiciones y este gobierno no está bien, por muchos motivos: por la situación social, económica y productiva; por Adorni, las coimas en discapacidad, ni por $Libra", denunció.

El proyecto redactado por Sturzennegger propone la eliminación de leyes que, a criterio del ex ministro de la Alianza, son "obsoletas". Entre estas se incluyen desde la derogación de la norma que establece el "padrinazgo presidencial" y el carnet de mochilero, hasta la que estipula que que los automóviles oficiales que se compren deban ser de industria nacional o la ley de Bienes Culturales, |que establece un tope del 30% de las acciones de un medio de comunicación pueda estar en manos extranjeras.