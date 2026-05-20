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Partido Justicialista

El PJ avaló las intervenciones provinciales pese a algunos cuestionamientos internos

El Congreso del Partido Justicialista, presidido por Gildo Insfrán, sesionó para debatir la situación institucional del peronismo. Hubo diferencias por las intervenciones a distritos y se habló de la situación de Cristina. 

20 de mayo, 2026 | 00.05

El Congreso Nacional del Partido Justicialista presidido por el gobernador formoseño Gildo Insfrán sesionó este martes en modalidad híbrida -mitad presencial, mitad virtual- para cumplir con las formalidades legales y, entre otras cosas, confirmar la intervención a los distritos Misiones, Salta y Jujuy, en todos los casos con delegados designados por el sector de la ex presidenta Cristina Kirchner. La decisión recibió cuestionamientos. "Son tiempos complejos, y justamente por eso debemos actuar con responsabilidad, madurez política y vocación de diálogo. La unidad no se impone, sino se construye escuchando, respetando las distintas realidades de cada provincia", sostuvo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el rol de portavoz del peronismo del interior que resiste que todas las resoluciones se tomen en Buenos Aires. Fue uno de los cruces del encuentro. 

Los vicepresidentes del PJ encabezados por el jefe del interbloque de senadores José Mayans fueron llegando desde temprano a la sede de la calle Matheu junto a dirigentes como el titular del consejo metropolitano del PJ, Juan Manuel Olmos, el diputado Eduardo Valdés, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez y el ex senador Oscar Parrilli. Mayans y Parrilli hablaron en la puerta sobre la detención de Cristina, impedida de cumplir sus funciones como presidente del PJ Nacional. "Con el criterio de la condena por Vialidad, Milei y el jefe de Gabinete deberían estar presos por Andis", sostuvo Mayans. Sin embargo, en la sesión, la situación de la ex presidenta recién se mencionó sobre el cierre cuando intervino Fernanda Raverta. La invocación de Insfrán en el arranque de las deliberaciones fueron para Juan y Eva Perón y para Néstor Kirchner.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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