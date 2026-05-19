Javier Milei se presenta hoy en el MALBA para defender su plan económico

Buenos Aires, 19 mayo (NA) — En el marco de una agenda volcada a la defensa de su gestión económica, el presidente Javier Milei realizará hoy una nueva disertación para explicar el rumbo de la economía y el empleo.

La presentación se llevará a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3415 de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, el jefe de Estado será uno de los oradores de la exposición “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”.

La presentación en el MALBA constituye la segunda actividad pública en formato de exposición que realiza el economista en lo que va de la semana, luego de haber brindado una “clase magistral” el lunes ante estudiantes y académicos en una universidad privada (la Universidad de San Andrés).

Para la jornada de este martes, se prevé un encuentro de carácter cerrado y especializado, coorganizado junto a la Bolsa de Valores.

Fuentes oficiales descartaron que el mandatario nacional esté acompañado por su hermana Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante su intervención, se espera que el mandatario realice un exhaustivo repaso del modelo económico que aplica desde su asunción en diciembre de 2023.El eje de su discurso estará puesto en detallar su mirada sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales implementadas y sus expectativas de crecimiento y potencial productivo para determinados sectores estratégicos de la actividad nacional.​​