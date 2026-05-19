El gobierno de Javier Milei inicia una semana clave para la causa Adorni con la presentación de la declaración jurada del funcionario. En este marco, Milei retoma su agenda y se muestra públicamente. En paralelo, el Presidente destacó la desaceleración de la inflación, con un índice de abril del 2,6% e insistió en que su meta es llevar la inflación a cero y festejó la caída del riesgo país. Además, el Gobierno avanzó con la privatización de Aysa , la primera empresa de servicios públicos en pasar a manos privadas bajo su gestión. En el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y definió nuevos recortes presupuestarios y reorganización administrativa para fin de mayo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza .
Javier Milei se presenta hoy en el MALBA para defender su plan económico
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 12 minutos
La encuesta que pone nerviosa a la Rosada: el peronismo supera a LLA por casi 4 puntos
Una reciente encuesta de Proyección Consultores muestra que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza por casi cuatro puntos en intención de voto por espacio, que Milei y Kicillof están virtualmente empatados en primera vuelta, pero que en un balotaje el gobernador bonaerense se impone por más de dos puntos.
Hace 1 hora
Milei ratificó a Mahiques en Casación y profundizó su alianza con la corporación judicial
Tras el aval del Senado, el Gobierno oficializó por decreto la continuidad de Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal hasta 2031. La decisión profundiza las críticas por el avance de vínculos familiares y acuerdos políticos dentro del Poder Judicial.
Hace 1 hora
Javier Milei disertará en el MALBA sobre economía y empleo
Buenos Aires, 19 mayo (NA) — En el marco de una agenda volcada a la defensa de su gestión económica, el presidente Javier Milei realizará hoy una nueva disertación para explicar el rumbo de la economía y el empleo.
La presentación se llevará a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3415 de la Ciudad de Buenos Aires.
Allí, el jefe de Estado será uno de los oradores de la exposición “Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”.
La presentación en el MALBA constituye la segunda actividad pública en formato de exposición que realiza el economista en lo que va de la semana, luego de haber brindado una “clase magistral” el lunes ante estudiantes y académicos en una universidad privada (la Universidad de San Andrés).
Para la jornada de este martes, se prevé un encuentro de carácter cerrado y especializado, coorganizado junto a la Bolsa de Valores.
Fuentes oficiales descartaron que el mandatario nacional esté acompañado por su hermana Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Durante su intervención, se espera que el mandatario realice un exhaustivo repaso del modelo económico que aplica desde su asunción en diciembre de 2023.El eje de su discurso estará puesto en detallar su mirada sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales implementadas y sus expectativas de crecimiento y potencial productivo para determinados sectores estratégicos de la actividad nacional.
Hace 2 horas
Con el malestar económico en alza, Kicillof ya supera a Milei en un balotaje
El nuevo sondeo de la consultora Proyección revela que el 75% de los argentinos cree que situación económica empeoró y aumentan quienes deben endeudarse para llegar a fin de mes. Por primera vez, Kicillof supera a Milei en una segunda vuelta.
El malestar por la situación económica crece entre los argentinos en mayo y ya un 75,5% sostiene que su situación familiar empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses, una desmejora de dos puntos respecto de la medición anterior. En ese contexto, se profundiza el problema del endeudamiento y quienes tuvieron que pedir prestado para cubrir los gastos del hogar alcanzaron el 64,1%, marcando un nuevo récord. No sorprende entonces que el gobernador bonaerense Axel Kicillof, hoy el dirigente opositor mejor posicionado, aparezca derrotando a Javier Milei en un hipotético balotaje: al compás de la crisis, el voto anti libertario ya supera al tradicional voto antiperonista.
Hace 3 horas
Ajuste y sueldos de pobreza: el mapa nacional del colapso docente con Milei
Los trabajadores de la educación son uno de los sectores más golpeados por el ajuste libertario y la crisis económica que las políticas nacionales están profundizando. Una radiografía de las condiciones salariales de los docentes de cada provincia del país.
Si bien las demandas de los trabajadores de la educación arrastran un largo historial de postergaciones, el gobierno Javier Milei llegó para arrasar con todo y ejecutar un ensañamiento estructural sin precedentes. Días después de asumir el poder a fines de 2023, el Gobierno Nacional aplicó una devaluación del 118% —la peor desde las de la hiperinflación de 1989—, lo que detonó un shock de precios y sepultó los salarios por debajo de la línea de pobreza. Esta pérdida real y sostenida en los ingresos provocó que los maestros jamás pudieran recuperar el terreno perdido, profundizando la situación de asfixia económica. La temperatura se elevó tanto en estos dos años y medio que los docentes advierten por una situación "al borde de un estallido" que podría materializarse "en cualquier momento".
Hace 8 horas
Titular de ARBA: "Un objetivo político de la derecha es que PBA se prenda fuego"
En una entrevista con El Destape, el director de la agencia recaudatoria bonaerense, Cristian Girard, contó que la Provincia logró capear mejor la recesión nacional a partir de un esquema tributario más progresivo y de cobrarle impuestos al sector financiero. Pero aclara que esa política tiene sus limitaciones y no alcanza si sigue la caída en construcción, industria y comercio.
Hace 11 horas
Dólar planchado y ningún rescate para familias: Bausili cumple con el FMI y espera
El presidente del Banco Central cumplió lo que el Gobierno espera sea la última imposición del Fondo Monetario Internacional para aprobar esta semana la segunda revisión y el desembolso de 1.000 millones de dólares: hacer una conferencia de prensa para presentar las políticas monetarias que en el mercado todavía se consideran inconsistentes.
Hace 12 horas
Los trabajadores de la textil Alal siguen peleando por la indemnización
La empresa cerró sus dos plantas y 460 empleados se quedaron sin su fuente laboral. A más de cuatro meses siguen reclamando lo que les corresponde por ley.
Los trabajadores de una textil reclaman las indemnizaciones tras los despidos.
Hace 12 horas
El costo del RIGI para el Estado podría ascender a más de US$ 2.300 millones anuales
El costo fiscal anual es el gasto tributario que el Estado resigna al otorgar los beneficios del régimen a los distintos proyectos adheridos. El componente más significativo son las retenciones de exportación resignadas y el diferencial de alícuota de Ganancias.
Hace 12 horas
Carlos Kikuchi: "El costo de enfrentar a Karina es enorme porque Karina es Milei"
Carlos Kikuchi apuntó contra Manuel Adorni, habló de la interna libertaria y aseguró que "Karina es Milei" en plena crisis del oficialismo.
Hace 13 horas
El PRO se abroquela con Macri pero no le cierra la puerta a Milei
Los dichos de Martín Menem contra Mauricio Macri reordenaron la interna amarilla en Provincia y Ciudad para salir al cruce del oficialismo. Sin un pedido de la conducción nacional, los jefes del partido en ambos distritos desmintieron al presidente de la Cámara de Diputados pero la posibilidad de un acuerdo en 2027 sigue presente.
Hace 13 horas
El Gobierno afirma que el mora bancaria llegó a su pico y descartó ayudar a los bancos
Bausili relativizó el peso de las billeteras virtuales en el mercado crediticio, indicó que los préstamos otorgados por este sector “son muy marginales” dentro del total del sistema y precisó que, del crédito a personas, “el 90% es bancario y el 10% extra bancario”.
Hace 13 horas
Caputo-Menem, la batalla final: piden que se defina la interna y decida Milei
Estalló el asesor contra el presidente de la cámara de Diputados. "Fue él el del tuit y tiene un trollcenter que opera contra el Gobierno", denunció. Del otro lado le piden que vaya "a terapia" y lo acusan de jugar para atrás y nunca defender a Adorni.
Hace 14 horas
Luego de votarle las leyes, el gobierno de Sadir asegura que "Jujuy no existe" para Milei
Pese al apoyo al modelo nacional, el territorio jujeño enfrenta una crisis fiscal severa por la caída de los fondos coparticipables. El secretario de Comunicación provincial cuestionó la reducción de partidas destinadas a "áreas muy sensibles" de la población.
Hace 14 horas
La fábrica de calzado Dass abrió retiros voluntarios en Corrientes
Entre cierres, despidos y retiros, la firma redujo casi mil puestos laborales en los últimos 2 años.
Una fábrica de calzado abrió los retiros voluntarios.