La Rioja fortalece su matriz energética con la expansión del complejo renovable Parque Arauco

La puesta en marcha de Parque Arauco 1 marca un nuevo hito para el desarrollo energético de La Rioja. La obra incorporó 64 megavatios de potencia al sistema y se integró al crecimiento sostenido de la matriz renovable provincial, consolidando a Parque Arauco como uno de los actores centrales del sector energético.

En declaraciones a Radio La Torre, el presidente de Parque Arauco, Ariel Parmigiani, explicó que el proyecto demandó más de tres años de planificación, financiamiento y ejecución. Durante ese proceso se instalaron cerca de 100 hectáreas de paneles solares, en el marco de una obra de gran escala que requirió una compleja coordinación logística internacional.

Logística internacional y generación de empleo

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue su complejidad operativa. El desarrollo implicó la llegada de casi 300 contenedores provenientes de China, trasladados por vía marítima hasta Chile y luego por camión atravesando la Cordillera de los Andes.

“Fue un desafío enorme”, expresó Parmigiani, quien subrayó además que la construcción generó más de 200 puestos de trabajo directos y se ejecutó sin accidentes laborales, un punto clave dentro de la planificación de obra.

El Parque Solar Arauco 1 cuenta con un contrato de venta de energía a 20 años y fue financiado íntegramente mediante préstamos del mercado financiero. Según detalló el titular de la empresa, el esquema prevé la reinversión de ingresos: “Parte de los ingresos sirven para pagar el crédito y otra parte va directamente a las arcas provinciales”.

Este modelo refuerza la participación del Estado provincial en la expansión del sistema energético y su impacto económico sostenido.

Un complejo que marca récords en Argentina

En la actualidad, Parque Arauco alcanza una potencia instalada total de 345 megavatios entre parques eólicos y solares. De acuerdo con Parmigiani, esta capacidad convierte al complejo riojano en el parque renovable más grande de Argentina y uno de los más relevantes de Sudamérica.

El crecimiento del sector también permitió que La Rioja alcance niveles de generación equivalentes a los de nueve provincias argentinas juntas. Además, el 75% de la demanda energética provincial ya se cubre con fuentes renovables, con el objetivo de llegar al 100% en los próximos años.

Impacto económico y proyección futura

En materia económica, Parmigiani destacó que Parque Arauco destinó 60 millones de dólares a la provincia en los últimos tres años. “Nunca había ocurrido algo así con una empresa SAPEM”, afirmó.

También subrayó el rol de los profesionales locales: “Hoy hay casi 80 ingenieros trabajando en Parque Arauco, todos riojanos y egresados de universidades públicas”.

Finalmente, adelantó que ya se proyectan nuevas inversiones y que antes de fin de año podría comenzar la construcción de otro parque solar, “posiblemente el doble de grande” que el recientemente inaugurado.