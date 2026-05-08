“Mirar con esperanza”: Quintela celebró el Parque Solar Arauco I y convocó a defender la ciencia argentina

En el acto de inauguración del Parque Solar Arauco I, el gobernador Ricardo Quintela destacó la importancia del conocimiento argentino en ciencia y tecnología y alentó a "mirar con esperanza" el futuro del país. Con nuevas plantas energéticas, el mandatario de La Rioja celebró que la provincia se transforme en un "ejemplo para Sudamérica".

“Necesitamos levantar los brazos y mirar el futuro con optimismo, sembrar esperanza y construir entre todos un proyecto de país que empatice con los argentinos y argentinas”, reflexioinó el mandatario provincial tras argumentar la importancia de convocar a aquellos científicos y técnicos que se fueron del país para su desarrollo profesional.

Con la generación de más de 64 MWp de energía limpia, Quintela valoró los recursos naturales para el desarrollo de la Nación: "Esta obra marca un hito muy importante para generar un cambio en la matriz energética de nuestra provincia, construida con mano de obra calificada local, y generando beneficios para toda la zona. Se planifica un futuro con energías renovables y se pone en marcha un plan para lograr la sustentabilidad que tanto se necesita".

Fue así, que agradeció a la la capacidad técnica y humana de los profesionales riojanos y aseguró que la provincia pasó a tener “el parque híbrido más importante de la región”.

Un avance destacado en la energía

La iniciativa forma parte de una política sostenida de inversión en energías renovables impulsada por la provincia, orientada al desarrollo sustentable, la generación de empleo y el crecimiento productivo. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el nuevo parque solar se enmarca en una estrategia de planificación de largo plazo.

La misma, está vinculada al aprovechamiento de recursos naturales y a la consolidación de una matriz energética con mayor participación de energías limpias. Quintela, en tanto, sostuvo que el proyecto consolida el posicionamiento de La Rioja dentro del mapa energético nacional y reafirma el camino iniciado por la provincia en materia de energías renovables.

Se señaló la importancia de sostener proyectos estratégicos incluso en un contexto económico complejo. La incorporación de los 64 MWp permitirá ampliar la capacidad de generación eléctrica provincial y fortalecer el abastecimiento energético.

Impulso al desarrollo productivo

Este proyecto se consolidó como una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo productivo y atraer nuevas inversiones en materia económica e infraestructura. Según explicaron las autoridades provinciales, la expansión de la capacidad energética es un pilar indispensable para respaldar las políticas de crecimiento regional y garantizar un esquema de progreso que sea sustentable a largo plazo.

Por otro lado, la puesta en marcha del Parque Solar Arauco I marca un hito en la búsqueda de soberanía energética para La Rioja, lo que permitirá un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales. Gracias a este modelo basado en la generación de energías limpias, la provincia logró posicionarse como uno de los referentes nacionales en el desarrollo de fuentes renovables.