Comienza una semana clave en el gobierno de Javier Milei en medio de la tensión política en torno a Manuel Adorni que se profundiza en el Congreso. En este escenario, el oficialismo intenta contener la crisis y ganar tiempo hasta el próximo informe de gestión en el Senado pero Diputados se quiere adelantar con la moción de censura pero los libertarios también buscan blindarla. En este marco, asumió el nuevo vocero presidencial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei presenta a Ravier en Fundación Faro mientras se dilata la moción de censura de Adorni
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei presentará en sociedad a Ravier en la Fundación Faro
El presidente Javier Milei compartirá hoy su primera actividad pública junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. Será en un acto organizado por la Fundación Faro, el think thank libertario que contará además con la participación del economista estadounidense David Friedman, hijo del referente liberal Milton Friedman.
La actividad está prevista para las 19.30 y sin acceso a la prensa. La organización dispuso transmisión vía Youtube y contará, además de los mencionados protagonistas, con el economista Alberto Benegas Lynch, el intelectual Agustín Laje y el profesor y economista Martín Krause.
“La convocatoria reunirá a figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo y se posiciona como un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno”, expresaron desde la Fundación para dar cuenta de la relevancia de la jornada.
Este lunes, el economista asumió formalmente sus funciones bajo la misión de reposicionar la comunicación del Gobierno en un contexto atravesado por el desgaste del ministro coordinador.
El acto se realizará apenas un día antes de que Milei emprenda una nueva gira internacional. El mandatario partirá el 24 de junio rumbo a Madrid, donde permanecerá hasta el 27 y mantendrá reuniones con empresarios, además de brindar una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Según trascendió, durante la visita también podría recibir una distinción académica.
Hace 1 hora
Milei vació de poder a Adorni pero logró blindarlo para que no lo eche el Congreso
El Presidente terminó de sacarle toda la comunicación a Adorni. Lo despidieron a su Nº 2, tal cual adelantó El Destape el viernes pasado. Y en Diputados, los libertarios tienen asegurado que no habrá ni quórum ni votos para eyectar al jefe de Gabinete.
Javier Milei le terminó de sacar hoy la función más importante que cumplía Manuel Adorni en el Gobierno y para lo cual fue convocado: la comunicación. Así, lo vació de poder. Y mientras tanto lo blindó en Diputados para que el Congreso no lo eyecte de su puesto como jefe de Gabinete.
Hace 2 horas
Bullrich favorece a Adorni y desactiva la interpelación en el Senado
Tras la resistencia de Milei a entregar a Adorni, los aliados en el Senado retroceden en su ofensiva y le dan aire al Gobierno. La estrategia para postergar el debate al recinto y por qué la sesión convocada por la oposición en Diputados corre riesgo de caerse.
La semana se inició con negociaciones cruzadas en el Congreso mientras jugaba la Selección para proteger a Manuel Adorni de su posible interpelación. Patricia Bullrich con algunos aliados buscan borrar con el codo lo que acordaron hace 5 días y dar marcha atrás con las condiciones para acorralar al jefe de gabinete en el Senado.
Hace 7 horas
La desaceleración de la inflación impulsa una leve mejora en la confianza en Milei
El Indice de Confianza en el Gobierno tuvo un repunte del 3,9% en junio, marcando la primera suba en lo que va de 2026. La comparación interanual todavía muestra un retroceso del 11,4%.
Hace 8 horas
La confianza en el Gobierno repuntó en junio y cortó una racha de cinco meses en baja
El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella mostró una mejora mensual del 3,9% en junio. Sin embargo, el nivel de apoyo a la gestión de Javier Milei continúa por debajo del registrado un año atrás.
Hace 16 horas
Menem convocó a una comisión clave para ganar tiempo y evitar una sesión contra Adorni
La oposición había pedido una sesión para esta semana. En paralelo, el oficialismo convocó para el próximo martes 30 a la Comisión de Asuntos Constitucionales para empezar a discutir múltiples pedidos de informes e interpelación a Adorni. La oposición la calificó como una maniobra dilatoria.
Hace 17 horas
Crece el desempleo en la CABA y el trabajo por cuenta propia es el único que gana espacio
Si bien aumentaron la actividad y el empleo respecto del año anterior, el informe oficial muestra una mayor presión sobre el mercado laboral, más subocupación y un peso creciente del cuentapropismo como forma de inserción ante la falta de empleo asalariado.
Hace 19 horas
Melconian cuestionó el programa económico: "la mitad del país está hundido"
El ex titular del Banco Nación planteó que la recuperación sigue concentrada, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo y señaló que el Gobierno enfrenta el desafío de mostrar mejoras más extendidas antes de 2027.
Hace 21 horas
Diputados sesionará este martes para aprobar la moción de censura a Adorni
La sesión especial fue solicitada por Unión por la Patria, que de este modo se adelantó a la sesión prevista para el jueves en el Senado. Nunca un jefe de gabinete había enfrentado una moción de censura por parte del Congreso.
Hace 23 horas
Milei habilitó nueva deuda por USD 5.000 millones con jurisdicción en Estados Unidos
Por decreto, Javier Milei autorizó operaciones con bancos internacionales y garantías de organismos multilaterales de crédito.
06:33 | 22/06/2026
Adorni confirmó el desplazamiento de Lanari como secretario de Comunicación
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00:05 | 22/06/2026
El déficit de las provincias, la cara oculta del superávit fiscal de Milei
Nación logró sostener un resultado superavitario en 2024 y 2025, pero la consecuencia es que la mayoría de los gobernadores pasaron a sufrir un resultado fiscal negativo el año pasado.
14 de las 24 provincias tuvieron déficit financiero en 2025 (no hay datos para La Pampa).
00:05 | 22/06/2026
Adorni buscará gambetear las interpelaciones de Diputados y el Senado
La oposición de la Cámara baja trabaja para conseguir el quórum para convocar al jefe de Gabinete. Del otro lado del recinto, La Libertad Avanza busca amortiguar la avanzada del peronismo contra el ministro coordinador.
00:05 | 22/06/2026
No sólo venden poco: seis de cada diez PyME tienen problemas para cobrar
Los retrasos de clientes se dispararon del 35% al 60% en un año. Mientras se deteriora la cadena de pagos, crece la presión de las importaciones y algunas firmas encuentran más negocio en vender productos importados que en fabricarlos.
18:09 | 21/06/2026
Adrián Ravier arranca este lunes su agenda como vocero en reemplazo de Adorni
Se espera que el martes participe de un acto en la Fundación Faro, aunque recién la semana que viene daría su primera conferencia de prensa.