Milei presenta a Ravier en Fundación Faro mientras se dilata la moción de censura de Adorni

El presidente Javier Milei compartirá hoy su primera actividad pública junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. Será en un acto organizado por la Fundación Faro, el think thank libertario que contará además con la participación del economista estadounidense David Friedman, hijo del referente liberal Milton Friedman.



La actividad está prevista para las 19.30 y sin acceso a la prensa. La organización dispuso transmisión vía Youtube y contará, además de los mencionados protagonistas, con el economista Alberto Benegas Lynch, el intelectual Agustín Laje y el profesor y economista Martín Krause.

“La convocatoria reunirá a figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo y se posiciona como un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno”, expresaron desde la Fundación para dar cuenta de la relevancia de la jornada.



Este lunes, el economista asumió formalmente sus funciones bajo la misión de reposicionar la comunicación del Gobierno en un contexto atravesado por el desgaste del ministro coordinador.

El acto se realizará apenas un día antes de que Milei emprenda una nueva gira internacional. El mandatario partirá el 24 de junio rumbo a Madrid, donde permanecerá hasta el 27 y mantendrá reuniones con empresarios, además de brindar una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Según trascendió, durante la visita también podría recibir una distinción académica.