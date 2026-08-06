La lluvia de inversión extranjera no aparece mientras se dispara la remisión de utilidades

La llegada de inversiones extranjeras es una de las principales promesas del gobierno de Milei para justificar el amplio paquete de desregulaciones, beneficios fiscales y cambios normativos impulsados desde diciembre de 2023. Sin embargo, los datos oficiales del Banco Central muestran que ese proceso todavía no logra consolidarse y que los capitales que ingresan al país continúan concentrándose en pocos sectores, mientras la industria manufacturera mantiene un pésimo desempeño en términos de nuevos flujos de inversión.

El Informe de Inversión Extranjera Directa (IED) correspondiente al primer trimestre de 2026 reveló ingresos netos por apenas 1.794 millones de dólares. Si bien el resultado representa un saldo positivo, el volumen continúa lejos de los niveles que el propio Gobierno había proyectado tras la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la eliminación de restricciones cambiarias para algunos sectores y la flexibilización de distintas normas destinadas a facilitar el ingreso de capitales.

Más allá del resultado agregado, la composición sectorial vuelve a mostrar una característica que se repite desde hace varios años: la mayor parte de la inversión continúa orientándose hacia la explotación de recursos naturales y el sistema financiero, mientras la industria manufacturera, que concentra buena parte del empleo formal y del entramado productivo, no logra transformarse en un destino relevante de nuevos proyectos.

El escenario adquiere mayor relevancia porque el Gobierno convirtió la atracción de inversiones en uno de los principales argumentos para defender el programa económico. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvieron en reiteradas oportunidades que la estabilización macroeconómica, el equilibrio fiscal y la reducción de la presión tributaria generarían un fuerte ingreso de capitales productivos. Sin embargo, los datos del Banco Central muestran una realidad más moderada.

La minería acapara la poca inversión

Según el informe oficial, durante el primer trimestre de 2026 ingresaron al país 1.794 millones de dólares de inversión extranjera directa. El sector que concentró la mayor parte de esos recursos fue Explotación de minas y canteras, con ingresos por 1.181 millones de dólares. En segundo lugar aparecieron las sociedades captadoras de depósitos, excepto el Banco Central, con 453 millones.

La diferencia con el resto de las actividades resulta significativa. La mayor parte de los flujos continúa explicándose por proyectos vinculados a la minería, especialmente el litio y el cobre, y por operaciones financieras, mientras otros sectores productivos permanecen con niveles considerablemente menores de inversión.

El propio gráfico difundido por el Banco Central permite observar esa tendencia. Durante los últimos trimestres los aportes vinculados a minería aparecen como el principal componente positivo de la inversión extranjera directa, mientras la industria manufacturera exhibe aportes reducidos e incluso negativos en algunos períodos.

Por su parte, la industria manufacturera continúa mostrando un comportamiento muy diferente al esperado tras las reformas impulsadas por el Gobierno. Si bien durante el primer trimestre recibió aportes de capital por 388 millones de dólares, el sector quedó muy por detrás de minería y además registró una fuerte salida de recursos vinculada a operaciones comerciales.

El informe explica que las transacciones de deuda reflejaron egresos netos por 120 millones de dólares debido, principalmente, a la cancelación de adelantos de exportaciones realizados por empresas agroindustriales durante 2025. Dentro de ese proceso, el rubro Elaboración de productos alimenticios, uno de los principales componentes de la industria manufacturera y responsable de buena parte de las exportaciones argentinas, explicó una salida de aproximadamente 620 millones de dólares por cancelación de deuda comercial.

Ese comportamiento redujo el aporte neto del sector y volvió a mostrar que la mayor parte de los movimientos registrados durante el trimestre estuvo asociada a operaciones financieras y comerciales más que al desarrollo de nuevos proyectos productivos. Al 31 de marzo de 2026 la posición bruta de inversión extranjera directa en manufacturas alcanzó los 67.574 millones de dólares, por encima incluso de minería, que acumuló 55.361 millones. Sin embargo, ese stock refleja inversiones realizadas durante décadas y no necesariamente un flujo creciente de nuevos capitales.

Más utilidades giradas al exterior

Otro de los datos que sobresalen del informe es el fuerte crecimiento de la distribución de utilidades. Durante el primer trimestre las empresas extranjeras remitieron dividendos por 1.891 millones de dólares, el nivel más alto desde que comenzó la serie estadística (2017).

El Banco Central vinculó ese resultado con la Comunicación "A" 8226, mediante la cual habilitó el acceso al mercado de cambios para el giro de utilidades correspondientes a balances iniciados a partir del 1° de enero de 2025. En consecuencia, la renta de capital generada por la inversión extranjera alcanzó los 2.743 millones de dólares, pero la reinversión efectiva de utilidades quedó reducida a 852 millones.

Ese comportamiento implica que una proporción importante de las ganancias obtenidas por las compañías extranjeras fue remitida a las casas matrices en lugar de destinarse a ampliar inversiones dentro del país.

Al observar el stock acumulado de inversión extranjera directa, Estados Unidos continúa encabezando ampliamente el ranking con una posición de 35.310 millones de dólares, equivalente al 18 por ciento del total. España ocupa el segundo lugar con 28.690 millones y Países Bajos aparece tercero con 24.733 millones.

Los datos del Banco Central confirman que, al menos durante el primer trimestre de 2026, la estructura de la inversión extranjera prácticamente no cambió. Los mayores ingresos siguen concentrándose en actividades extractivas, especialmente minería, donde la rentabilidad depende de proyectos vinculados al litio, el cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética global. En cambio, la industria manufacturera continúa sin exhibir un flujo sostenido de nuevas inversiones que permita revertir la caída de la actividad registrada durante los últimos meses.