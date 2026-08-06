Quién es Sabrina Cortez, la ex Gran Hermano que interpretará a Silvina Luna en su docuserie de Netflix

La producción de Perfecta: La voz de Silvina Luna, la docuserie que relata la vida de la fallecida modelo y su lucha por visibilizar el daño físico que le provocó el cirujano Aníbal Lotocki, entró en su etapa final previo a su estreno en Netflix. Y en las últimas horas trascendió quién será la ex participante de Gran Hermano que hará de la actriz.

El panelista Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que la ex participante de Gran Hermano Sabrina Cortez fue contratada para ponerse en la piel de Silvina Luna en su docuserie para Netflix. Lo curioso es que Cortez no es una actriz, pero sí fue parte del reality donde Luna tuvo su brillo. "Ella no es actriz, pero la conocemos todos. Ya firmó el contrato y creo que grabó sus participaciones. Quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental es Sabrina Cortez, la de Gran Hermano", sostuvo Ochoa.

De acuerdo con la información de Ochoa, Sabrina Cortez no tendrá diálogo, ni actuará, sino que será la encargada de poner el cuerpo y simular escenas para ilustrar los testimonios del círculo de Silvina Luna. "La convocaron, firmó y va a ser quien le ponga el cuerpo a varias escenas donde se van a ver situaciones simuladas", agregó el panelista. Si bien no está confirmado, la elección habría sido por el parecido entre ambas.

Todos los detalles sobre la serie de Silvina Luna: "Era su deseo"

La serie basada en la vida de Silvina Luna contará con videos que la propia actriz dejó grabados antes de su muerte y que nunca fueron vistos públicamente. Según primeras informaciones, la docuserie seguirá la vida de Silvina desde una mirada personal, centrándose en su larga lucha de salud y litigios contra el cirujano Aníbal Lotocki.

Quien adelantó algunas de las cosas que se verán en la serie fue la periodista Pía Shaw, que sostuvo: “Era el deseo de Silvina en vida y quedó muchísimo material. Tuve la oportunidad de leer todo el trabajo del cuerpo médico forense. Si supieran lo que fueron los últimos diez años de Silvina… Todo eso se va a ver en esta docuserie”.

“Nadie vio ese material. La postproducción está en su etapa final. Muchos firmaron acuerdos de confidencialidad, pero puedo adelantar que van a escuchar hablar por primera vez a Ezequiel, su hermano”, agregó la periodista. Además, entre los testimonios estará el del abogado Fernando Burlando, el de su amiga Ximena Capristo y el de varias víctimas de Lotocki, entre otros. Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años, tras permanecer internada durante más de dos meses a la espera de un trasplante renal que no pudo concretarse debido a las complicaciones derivadas de su cuadro.