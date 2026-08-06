Epic Games: juegos gratis del 6 al 13 de agosto 2026

Epic Games renovó su promoción semanal y ya se pueden reclamar dos juegos gratis para PC. Desde este jueves y hasta el 13 de agosto, los usuarios tienen la posibilidad de sumar Beacon Pines y We Were Here Together sin pagar un peso. Como ocurre con todas las promociones de la tienda, una vez que los agregás a tu biblioteca, los juegos quedan asociados a tu cuenta para siempre, incluso si los descargás más adelante.

La oferta estará disponible durante siete días, hasta que sea reemplazada por una nueva selección de títulos gratuitos. Para aprovecharla solo hace falta tener una cuenta de Epic Games y reclamar los juegos dentro del período de la promoción. Luego podrán instalarse en cualquier momento desde el launcher oficial.

¿De qué se tratan los juegos gratis de Epic Games esta semana?

Beacon Pines es una aventura narrativa con una estética adorable, aunque esconde una historia llena de misterio. El jugador controla a Luka, un joven que investiga extraños sucesos en su pueblo mientras explora distintos caminos narrativos. La mecánica principal gira en torno a palabras especiales que modifican el desarrollo de la historia, permitiendo descubrir finales alternativos y resolver los secretos del lugar. El título recibió muy buenas críticas por su propuesta original y su apartado artístico.

En lugar de limitarse a contar una historia lineal, el juego invita a experimentar con distintas decisiones para desbloquear nuevos caminos y descubrir cómo cada elección modifica el destino de los personajes. Esto hace que tenga un alto nivel de rejugabilidad, ya que muchas situaciones cambian por completo dependiendo de las palabras que el jugador utilice en momentos clave. Además, su combinación de exploración, diálogos y rompecabezas livianos lo convierte en una propuesta ideal para quienes disfrutan de aventuras centradas en el relato más que en la acción. La banda sonora y el estilo visual inspirado en un libro ilustrado acompañan la experiencia y ayudan a construir una atmósfera que mezcla momentos tiernos con otros de suspenso.

Por su parte, We Were Here Together apuesta por la cooperación. Se trata de un juego de puzzles en primera persona pensado para jugar de a dos, donde la comunicación constante es la clave para avanzar. Los jugadores deberán resolver acertijos, explorar escenarios helados y coordinar cada movimiento para escapar de una expedición que salió mal. Es una excelente opción para quienes buscan una experiencia cooperativa con amigos. Muchos de los desafíos obligan a que cada jugador observe información diferente y la describa con precisión para que su compañero pueda avanzar. Por ese motivo, el uso del chat de voz se vuelve prácticamente indispensable durante toda la partida.

El juego también se destaca por su ambientación. Los escenarios cubiertos de nieve, las ruinas abandonadas y el misterio que rodea a la expedición generan una sensación constante de tensión. A medida que avanza la historia aparecen acertijos cada vez más complejos, por lo que resulta una excelente opción para quienes buscan un desafío cooperativo que combine exploración, lógica y trabajo en equipo.

Se trata de un juego de puzzles en primera persona pensado para jugar de a dos.

Cómo descargar los juegos gratis de Epic Games

Para obtener Beacon Pines y We Were Here Together, seguí estos pasos:

Ingresá a la Epic Games Store. Iniciá sesión con tu cuenta o creá una nueva si todavía no tenés una. Buscá la sección de Juegos gratis. Entrá en la ficha de cada título y presioná "Obtener". Confirmá la operación. Aunque el precio figure en $0, el juego se agregará de forma permanente a tu biblioteca. Descargá e instalá los títulos cuando quieras desde el launcher de Epic Games.

Epic Games actualiza esta promoción todos los jueves, por lo que conviene revisar la tienda cada semana para sumar nuevos juegos sin costo. Una vez reclamados dentro del plazo establecido, permanecerán disponibles en tu cuenta para siempre.