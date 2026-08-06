Exclusivo para jubilados: cómo acceder a un espectáculo astronómico totalmente gratis en el Planetario

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de un espectáculo sobre agujeros negros totalmente gratis en el Planetario. Se trata de una experiencia inmersiva ideal para los amantes de la astronomía a la que los beneficiarios del Pase Cultural pueden acceder sin costo.

Cómo acceder a entradas gratis para el evento astronómico en El Planetario

El evento será el próximo jueves 20 de agosto desde las 17 hs en El Planetario Galileo Galilei de la ciudad porteña (Av. Sarmiento 1425, CABA ). El público podrá conocer los misterios de los agujeros negros y su relación con las galaxias en un espectáculo inmersivo.

Pensado por especialistas, el espectáculo combina imágenes de última generación y simulaciones avanzadas para que el público pueda disfrutar de cerca algunos de los fenómenos más extremos e interesantes del universo.

Los jubilados beneficiarios del Pase Cultural podrán acceder al evento completamente gratis: solo deben completar el formulario online para reservar su lugar. Los cupos son limitados hasta agotar la capacidad. Para quienes no llegan a completar la reserva o no encuentran entradas, la organización ofrece la posibilidad de comunicarse a través de la [email protected].

Qué otros días los jubilados pueden acceder gratis a El Planetario

Los jubilados y pensionados pueden entrar a El Planetario completamente gratis, pero siempre es clave reservar las entradas previamente de manera online a través de la página oficial del Planetario, ya que el cupo el limitado y no se permite el ingreso sin los tickets correspondientes.

El evento de agujeros negros será una experiencia inmersiva con simulaciones de última generación

Es clave saber que el acceso al domo está adaptado para todos, incluso cuenta con una plataforma elevadora para sillas de ruedas de hasta 120kg. También hay sillas de ruedas para los visitantes que la necesiten.